STOP předraženým potravinám dvojí kvality!

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém pravidelném zasedání stanovisko k současné situaci. Přinášíme jej v plném znění:

Evropská unie dává českým občanům stále jasně najevo, že si na evropském trhu nejsme všichni rovni a že Evropská komise je ovládána nadnárodními řetězci. Ta již jednou vyjednané zrušení dvojí kvality potravin, za užití svých zvláštních pravomocí, anulovala. To považujeme za naprosto skandální a nepřijatelné. Na vině je i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a také česká diplomacie. Ta znovu nedokázala v Evropské radě najít spojence pro prosazení národních zájmů, a to dokonce ani u sousedů jako je Rakousko, které bylo přímo proti zrušení dvojí kvality. Poslanci zvolení za KSČM budou v Evropském parlamentu i nadále bojovat za to, aby byla tato křivda na českých spotřebitelích napravena. Navíc jsme přesvědčeni, že je nyní nutné, aby se dvojí kvalita potravin stala tématem jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

EU nám nedává jinou možnost, než jít cestou i jiných členských států a přijmout vlastní zákony, jež tuto praktiku zakáží.

Z celé této smutné aféry pro nás na evropské úrovni plyne závěr - je nejvyšší čas omezit pravomoci Evropské komise a dát přímo volenému Evropskému parlamentu zákonodárnou iniciativu.

VV ÚV KSČM, 12. 4. 2019