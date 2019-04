Šikana Písnických na pokračování

Možná si vzpomínáte na kauzu sídliště Písnice, jehož nájemníci dlouhé měsíce bojovali za to, aby mohli v klidu bydlet ve svých domovech. Původně šlo o podnikové byty z 80. let pro zaměstnance převážně energetických závodů. Ti se na základě smluv zavázali odpracovat určitou dobu v podniku a také odpracovat zdarma desítky hodin brigád na zvelebení sídliště. Poté a po splacení bytů platbou nájemného na ně měly být byty převedeny. Přišel však listopad 89 a slibům bylo odzvoněno. Byty byly v devadesátých letech spolu se souvisejícími pozemky převedeny zdarma do vlastnictví firmy ČEZ, která měla pro nájemníky jen stále rostoucí nájem.

V roce 2003 nabídl ČEZ byty k odprodeji. Aby vyhověli urychlenému řízení, založili nájemníci družstvo, prodali pod cenou své chaty a auta, brali si nevýhodné úvěry. Vzápětí ČEZ prodej zastavil.

Před třemi lety přišel od této firmy nový dopis. Ze strohých vět se Písničtí opět dověděli, že se byty budou prodávat. Podmínky však byly nastaveny tak, že bylo téměř vyloučeno, aby si je mohli koupit nájemníci. Na sídlišti zavládl strach. Strach, kdo byty koupí, strach ze zvyšování nájmů, obavy, že přijdou o střechu nad hlavou. A tak založili spolek Moje Písnice a začali jednat. Jako komunističtí poslanci a zastupitelé jsme se jim snažili maximálně pomoci. Interpelace na předsedu vlády, na ministry, primátorku hlavního města i příslušné radní, oslovení poslanců napříč politickým spektrem, zařazení k projednání ve sněmovních výborech i na pražském zastupitelstvu, návrh, aby byty koupilo hlavní město, které by lidem dalo jistotu stabilního a dostupného bydlení, účast na demonstracích spolu s místními občany, medializace. Všechno nakonec dopadlo tak, že byty byly v roce 2017 prodány společnosti CIB Rent, která hned zvýšila nájmy o několik tisíc. Zvýšení nájemného však limituje občanský zákoník, a tak se Písničtí opět začali bránit. Další jednání, další soudy.

Zatím poslední kapka zastrašování a šikany dopadla na rodiny před nedávnem. Některým nájemníkům přišla do schránek výpověď s tím, že se musejí do tří měsíců vystěhovat. Důvod? Prý se opakovaně dopouštějí ve vztahu k pronajímateli protiprávního jednání tím, že podali žaloby o určení vlastnictví. Domáhají se rozhodnutí, že CIB Rent Písnice není vlastníkem, protože podle zákona o vlastnictví bytů, který v době převodu bytů stále platil, je nebylo možné převést na nikoho jiného, než na jejich uživatele. Zato nyní přichází prachobyčejná pomsta ze strany firmy, jejíž cynismus zřejmě nezná mezí. Řešit spor soudní cestou je asi v současném »demokratickém« státě nepřípustné. Ostatně, za vše mluví arogantní komentář této firmy směřující vůči písnickým starousedlíkům: »Nájemce, kteří úmyslně poškozují náš majetek, naše práva, a nakonec i naše jméno, v našich bytech nechceme.«

A tak se ptám: Tohle je to vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí? Není tomu náhodou přesně naopak?

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha