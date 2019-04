Dvojí metr Evropské komise

Evropská komise (EK) vydala předběžné opatření ohledně pozastavení platnosti zákona o odvodu. Slovensko si dovolilo uvalit na nadnárodní obchodní řetězce určitý druh dodatečné daně, načež EK obratem vystrčila drápky a podrazila a ponížila svůj členský stát ve prospěch mezinárodního kapitálu.

Naprosto flagrantní důkaz dvojího metru EU vůči členským zemím. Jakým právem vystoupila EK proti Slovenské republice v tomto případě, když celá léta mlčela k britskému uplatňování tzv. wind tax, tedy uvalení dodatečné daně na zisk firem působících na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, uplatněné v případech, kdy britská vláda nepovažovala zaplacenou daň ze zisku (nadměrného, jak jinak) těchto firem za dostatečnou po splnění jejich povinnosti veřejně, ve sdělovacích prostředcích, přiznat čistý zisk po zdanění? Tato daň byla a je v Británii uplatňována naprosto běžně, a nejsou zprávy o tom, že by se Brusel nějak ozval proti. (Pokud se mýlím, jak to, že nás naši zástupci v Evropském parlamentu o tomto faktu neinformovali?) Byla by si vůbec kdy EU dovolila otevřeně se postavit proti Velké Británii, jejíž peníze, plynoucí do bruselských pokladen, tak zoufale potřebovala a potřebuje? Nic na tom všem nemění fakt, že EK tuto možnost ztrácí s naplněním brexitu.

Co s tím, páni europoslanci, stávající i budoucí? Kdo se postaví za dosud bratrské Slovensko? Šikana a z ní plynoucí ponížení členského státu je tak silná, že je dobrým argumentem Evropského střediska Světové odborové federace proti existenci EU: »EU je nereformovatelná, chceme jinou Evropu.«

Vladimír SEDLÁČEK