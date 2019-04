Proč se musí o spoluúčasti tolik diskutovat?

V uplynulém týdnu zaznělo v televizním vysílání z úst jednoho z medicínských manažerů, že bude opravdu nutné se zamyslet nad jistou spoluúčastí pacientů na léčbě. V jiném pořadu jsme se zase mohli dozvědět, že je moc důchodců a důchodci, jak známo, potřebují více léčby než mladý člověk či člověk ve středním věku. A i s tím je prý třeba něco udělat. Současně v pořadu paní Jílkové na ČT se jen tak mimochodem kdosi zmínil o »zlatém padáku« pro hlavního manažera jednoho státního podniku, jenž měl být dokonce šestimilionový. Nešlo o šéfa zdravotní pojišťovny, ani o ředitele velmi významné nemocnice, to, že takový »padák« někdo může dostat, je ovšem varující. Léta se mluví o tom, že něco podobného je třeba zrušit.

Vím, že jeden »padák« problémy našeho zdravotnictví nevyřeší, ale ono nejde jen o jedinou »odměnu« »jediného« neúspěšného manažera. Stačí si uvědomit, že manažerů, kteří dostávají »zlaté padáky«, aniž se o nich ví, protože jsou na místech nižších, než je generální ředitel, je dlouhá řada. Jsou i ve zdravotnictví. A nejde jen o »zlaté padáky«. Také tady roční odměny manažerů přesahují mnohaleté platy sestřiček a mnohdy i lékařů. A při tom problémy ve zdravotnictví trvají. Plat vysokých manažerů například VZP byl několikrát v tisku zmíněn. Prezident republiky by jim peníze, které dostanou, mohl závidět. A to jsem se zmínila jen o jedné z pojišťoven. Máme jich v ČR víc. Lidé se mne často ptávají, proč vlastně neexistuje jen jedna. Ušetřilo by se, bylo by méně manažerů. Nevím, více pojišťoven nabízejících vlastně totéž je jistě málo pochopitelné. Prý je jich tolik hlavně proto, aby si mohly »zdravě« konkurovat. V čem konkrétně, jsem se ovšem za celou dobu, co se ve zdravotnictví pohybuji, nezjistila…

Přitom skutečně všude ve zdravotnictví se setkáváme s »limity«. Limity, které se nesmí překročit – nesmíte operovat více kýl nebo vyměnit více kolenních kloubů, než je stanovený limit. Nesmíte napsat více léků nebo natočit více EKG křivek i přesto, že by je pacient mohl potřebovat… Pokud limit jako lékař překročíte, pracuje zadarmo nebo ještě budete za pacienta doplácet – pojišťovna vám výkon zkrátka neproplatí! Proč? Nemá na to peníze? Jestli je nemá na potřebnou péči, jak je možné, že jí pak zbývají peníze na mnohamilionové odměny pro manažery a ředitele?

Občas prohlížím weby s – řekla bych – až sarkastickými poznámkami některých lékařů. Při čtení se pousmívám, ale měla bych spíše brečet, vidí problémy ve všem, co jsem již výše popsala, a také je trápí tolik zbytečné administrativy. Tolik klacků, co se hází lékařům pod nohy, je neskutečné.

Ze svých studií mi utkvěl v hlavě jeden případ. Byli jsme na operačním sále při katetrizaci srdce a lékař zaváděl do srdce stent. Lékař nám stent ukázal a s pousmáním konstatoval – tak tahle kovová malá síťka stojí více než práce náš všech tady na sále… Smutné, nebo vtipné?

(Pozn.: Stent je cca 1 cm dlouhý, při rozevření kolem 1,5 mm široký. Katetrizace se stentem stojí odhadem 100 000 Kč a zachraňuje život lidem například po infarktu.)

Tím, co jsem napsala, chci upozornit na to, že práce lékařů a i sester je finančně podhodnocená, jsou až téměř šikanováni byrokracií, ale zároveň práce manažerů a ředitelů zdravotních firem a pojišťoven je neúměrně nadhodnocená. Někde mezi tím vším se pohybuje nebohý pacient, který by měl ještě kromě zdravotního pojištění dále platit? A za co? Za »lepší« péči? Jak má vědět, co je lepší a co horší? Já sama s vystudovanou medicínou také musím mnohdy studovat, mimo svůj obor, co pacientovi doporučím…

Kateřina JIROUSOVÁ