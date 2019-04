Mír skrze rozpínavé NATO?

Mluvit v současné době o míru není asi dost šik. Běžní lidé řeší své každodenní, často existenční problémy a z politiků se otázkám míru upřímně věnují snad jen ti zcela nalevo. Proto mě ihned zaujal titulek v dubnovém měsíčníku MČ Praha 4 Tučňák »Mír je schopnost a ochota k rozhovoru«. Pod těmito slovy, s nimiž souzním, promluvil ke čtenářům místostarosta tohoto pražského obvodu Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL). Važme si doby a místa, ve kterém žijeme, napsal autor. »Naše společnost má sice své mouchy, ale stále se jedná o malichernosti. Diskutujme spolu o nich, tolerujme se navzájem, ale varujme se násilí,« dodal a vzpomněl na slova svého strýce, jenž zažil protektorát a válku. Říkával prý: »Hlavně, že je mír.«

Sympatický úvod však pan místostarosta korunoval radostí nad tím, že jsme už 20 let součástí Severoatlantické aliance, jež »nám zaručuje suverenitu, mír a bezpečí«, jak se pisatel domnívá. K tomu dovětil, jak je mu líto, že »neplníme závazky a nedáváme na obranu tolik, kolik jsme se zavázali dávat«. To si pravicový politik odpustit nesmí, to by asi dostal za uši.

Takže mír skrze rozpínavé NATO. S tím souhlasit nelze. Zvyšování zbrojení, ke kterému své členské státy panicky nutí NATO a USA, nikdy nevedlo k dobrým koncům, což dokládají i dvě světové války zažehnuté v Evropě.

To zcela jinak přemýšlí molekulární imunolog Václav Hořejší, na jehož komentář pod titulkem »Přestaňme strašit 'říší zla'« jsem natrefila v Lidových novinách. Hořejší upozornil na »nemoudrou politiku« Západu, který po rozpadu Sovětského svazu dával najevo, že na ruské zájmy není potřeba brát ohled. »To v Rusku začalo vyvolávat dojem (podle Hořejšího docela oprávněný), že strategickým cílem Západu je postupně zcela eliminovat Rusko jako velmoc, podrobit si ho a pravděpodobně docílit i jeho rozpad«.

Rusku se vytýká, že vede se Západem informační válku. Ale jakápak válka? Ptá se autor. Vždyť se jedná o propagandu, kterou vede také Západ proti Rusku. Součástí tohoto procesu byly také nájezdy západních politiků na Majdan, kteří tak otevřeně podpořili tamní protivládní demonstranty. »Dovedete si představit, že by podobně jezdili vysoce postavení ruští politici do Paříže podporovat tzv. žluté vesty nebo do Londýna podporovat brexitéry? A jaká by byla reakce, kdyby v Mexiku zavládl protiamerický režim a na jeho území by byly rozmisťovány ruské jednotky?« přináší vědec logické argumenty a odmítá, že by Českou republiku Rusko ohrožovalo. Hořejší je proto přesvědčen, že bychom se měli snažit naše vztahy s Ruskem zlepšit a NATO má především začít důsledně respektovat článek číslo 1 své zakládací listiny (řešit konflikty mírovými prostředky). »Místo toho se Aliance v rozporu se svým původním posláním v uplynulých více než 20 letech tragicky vojensky angažovala v konfliktech, které přinesly rozvrat několika zemí a vytvořily palčivý uprchlický problém.« Kdyby bylo po jeho, vůbec by mu nevadilo, kdybychom z NATO vystoupili a ocitli se v »dobré společnosti států jako Rakousko, Švédsko či Irsko«.

Dík za tento názor.

Monika HOŘENÍ