Prezident Miloš Zeman.

Návrhy na vyznamenání se scházejí

Senát by mohl letošní kandidáty na státní vyznamenání vybírat stejně jako loni z 25 kandidátů, jejichž návrhy byly doručeny prostřednictvím senátorů nebo senátorských klubů. Definitivní seznam a jména adeptů by měla být známa po projednání organizačním výborem horní komory a až poté, co o své nominaci budou kandidáti informováni.

Senát bude návrhy schvalovat asi počátkem léta. Do Sněmovny doručili lidé do konce března na státní vyznamenání desítku nominací. Lidé se však mohou obracet i na jednotlivé poslance, kteří mohou návrhy kandidátů stále ještě podávat. Příslušný podvýbor projedná návrhy na konci dubna, sněmovní plénum zřejmě v červnu.

Loni se Sněmovna shodla na 28 kandidátech, Senát nominoval 25 osobností. Prezident Miloš Zeman, který o říjnovém státním svátku ke stému výročí vzniku Československa udělil či propůjčil 41 vyznamenání, vyhověl parlamentním návrhům ve 14 případech. Úspěšnější byla Sněmovna s 11 vyznamenanými. Patřili mezi ně velitel protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josef Bílý, lékař Rajko Doleček, básník Karel Sýs, fotbalový brankář Petr Čech nebo snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká.

Se Senátem se Sněmovna shodla na úspěšné nominaci hudebníka a skladatele Vadima Petrova. Horní komoře Zeman vyhověl také oceněním bývalé české profesionální tenistky Heleny Sukové, výzkumníka v oblasti zpracování kůže Karla Kolomazníka a průkopníka neonatologie Miloše Velemínského. Prezident může udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.

