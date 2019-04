Ilustrační FOTO - Pixabay

Neúspěšná Berešit

Robotická sonda Berešit izraelské neziskové organizace SpaceIL nezvládla čtvrteční přistání na lunárním povrchu. Letové středisko ztratilo se sondou kontakt a následně oznámilo, že pokus o měkké přistání byl neúspěšný.

Berešit byl prvním izraelským a zároveň prvním soukromě financovaným aparátem, který se o měkké dosednutí na Měsíci pokusil. Dosud dokázaly sondy na povrch Měsíce úspěšně dopravit jen Rusko, USA a Čína. Během přistání se Berešit potýkal s řadou problémů, mj. s motory. Ještě před tím, než se sondou letové středisko ztratilo kontakt, odeslal přístroj z výšky 22 kilometrů nad Měsícem fotografii. Na ní jsou patrné lunární povrch, přistávací vzpěra a izraelská vlajka s heslem Malá země, velké sny.

Pokud by Berešit v pořádku dosedl do oblasti Mare Serenitatis (Moře jasu), zůstal by funkční dva až tři dny, poté by sluneční záření doslova upeklo přístrojové vybavení sondy. Aparát totiž nebyl vybaven termální ochranou, takže i kdyby mu neuškodilo přehřátí, zničil by ho následně mráz během lunární noci.

(čtk)