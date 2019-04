Assange na balkóně velvyslanectví Ekvádoru v Londýně v roce 2012. Zde měl od prosince 2012 do 11. dubna 2019 politický azyl. Ilustrační foto - wikimedia commons

Případ Assange: Jde o porušení svobody projevu

Levicový bolivijský prezident Evo Morales rázně odsoudil zatčení zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange (47) na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Jde podle něj o porušení svobody projevu.

»Rázně odmítáme zatčení Juliana Assange a porušení svobody vyjadřování, které tím bylo způsobeno,« napsal na Twitteru Morales. Také vyjádřil solidaritu s »bratrem Assangem, který je pronásledován vládou Spojených států amerických za to, že odhalil jejich porušování lidských práv, vraždy civilistů a diplomatickou špionáž«. Assange ve čtvrtek zatkla britská policie odvedla ho v poutech, kterou na velvyslanectví pozval ekvádorský velvyslanec. Ekvádor předtím Assangeovi odebral azyl. Assange nechtěl velvyslanectví opustit, protože se obával vydání do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a v Afghánistánu.

Ekvádorský levicový exprezident Rafael Correa obvinil svého nástupce Lenína Morena z odplaty vůči Assangeovi, neboť WikiLeaks zveřejnil i dokumenty, které údajně stávajícího prezidenta Ekvádoru uvádějí do souvislosti s korupcí. Correa svého nástupce obvinil z pomsty vůči Assangeovi. Correa stál v čele Ekvádoru v době, kdy země zakladateli WikiLeaks azyl udělila. Rozhodnutí odebrat mu azyl označil za zbabělost. Na Twitteru napsal, že rozhodnutí o odebrání azylu »celé lidstvo nikdy nezapomene«.

Výzva labouristů

Britští labouristé vyzvali premiérku Theresu Mayovou, aby zablokovala vydání Assange do USA. Jejich lídr Jeremy Corbyn prohlásil, že Assangeovi hrozí trest za to, že upozornil »na zvěrstva páchaná v Iráku a v Afghánistánu«. Ekvádor tvrdí, že když se rozhodoval, zda ukončit azyl Assangeovi na ekvádorské ambasádě, nevěděl o žádných aktuálních žádostech o Assangeovo vydání… Ministerstvo spravedlnosti USA však hned ve čtvrtek zveřejnilo obvinění Assange ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládního počítače, za což mu hrozí až pět let vězení. A zároveň potvrdilo, že Assange byl zatčen na základě dohody o vydávání.

Ekvádorské úřady zadržely ve čtvrtek na letišti v metropoli Quito softwarového vývojáře původem ze Švédska, který je údajně blízkým spolupracovníkem Assange. Ola Bini byl zatčen, když se chystal odletět do Japonska. Policie ho prý zadržela v rámci operace, jejímž cílem je zakročit proti osobám, které v posledních dnech vyhrožovaly odvetnými kroky proti prezidentovi Morenovi.

(ava, čtk)