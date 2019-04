Druhý ročník Ženy roku zahájen!

Po úspěšném prvním ročníku soutěž Žena roku, jejímž smyslem je ocenit aktivní členky KSČM, které ve svém volném čase pracují pro své město, obec a celou společnost, vstoupila do 2. ročníku. Komise žen ÚV KSČM ji na svém zasedání vyhlásila i pro rok 2019.

Do 16. června 2019 může kdokoli (orgán KSČM, jednotlivec, spolek) poslat Komisi žen ÚV KSČM návrhy na takto oceňované ženy na e-mail: tereza.cechova@kscm.cz. Návrhy musí obsahovat jméno, příjmení, adresu nominované, kontakty na ni, zdůvodnění návrhu nominace a samozřejmě i její souhlas s nominací do soutěže. Za tím účelem je připraven formulář, jenž je k dispozici na vyžádání na výše uvedeném e-mailu. Okresní a krajské výbory KSČM formuláře získaly elektronickou poštou. V podmínkách soutěže je uvedeno, že opět lze navrhnout ženy, které v roce 2018 ocenění Žena roku nezískaly, ale byly již loni nominovány.

Jednadvacátého června se sejde výběrová komise tvořená členkami Komise žen, zástupci a zástupkyněmi vedení ÚV KSČM a Haló novin a vybere z nominací pět žen v kategorii do 40 let a dalších pět žen v kategorii nad 40 let. Následně proběhne slavnostní vyhlášení a také prezentace v našem listu.

Ženy roku 2018 byly oceněny v rámci slavnostního zasedání ke 100. výročí vzniku Československa v říjnu. Součástí ocenění je symbolický dar.

(mh)