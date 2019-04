Billboard na jedné z pražských ulic vybízející k návštěvě »první galerie na světě se stálou expozicí skutečně nahých lidí«.

Místo módy nahota

Organizátor neuvěřitelně hloupé »výstavy skutečně nahých lidí« si nedá pokoj a po výstavě »skutečně nahých žen« a »skutečně nahých mužů« přišel s další exhibicí, jíž se normální člověk netrpící žádnou úchylkou vyhne.

Sexisticky odporné, pornografické, nebo rovnou obchod s lidmi? Akce se koná ve 4. patře pražského Domu módy na Václavském náměstí. Místo módy nahota. Organizátor na webu voayer.gallery se kasá, že díky velkému zájmu z minulých let našel »dost důvodů na to, abych se rozhodl, že v roce 2019 otevřu první galerii na světě, ve které budeš mít možnost každý den vidět výstavu skutečných nahých lidí«. Vstup je do 30. dubna na časované vstupenky. V kapitalismu je možné všechno.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ