Ilustrační FOTO - Pixabay

Vnitro ubralo neziskovkám peníze na boj proti korupci

O více než čtvrtinu snížilo ministerstvo vnitra objem financí pro neziskové organizace na prevenci korupce. Uvedl to Český rozhlas Radiožurnál. Ze čtyř milionů korun na boj proti korupci vnitro převedlo 1,1 milionu na jiné programy, hlavně na prevenci jízdy pod vlivem alkoholu.

Z 1,1 milionu korun, o které vnitro snížilo peníze na prevenci korupce, bylo 750 tisíc korun přesunuto na prevenci jízdy pod vlivem alkoholu a drog. Rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva Hana Malá. Zbytek z přesunutých peněz dá vnitro na asistenční a krizové linky nebo prevenci domácího násilí. »Ministerstvo má zájem na podpoře smysluplných a efektivních aktivit v oblasti boje proti korupci ze strany neziskových organizací. Nicméně má také zájem na zajištění i dalších priorit v oblasti prevence kriminality, které pokládá za stejně důležité,« uvedla Malá.

Místopředseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič nepovažuje obecně rozhodnutí ministerstva vnitra za úplně nejšťastnější krok. »V době, kdy se vláda hlásí k tomu, že bude silně bojovat proti korupci, tak by objem prostředků na tyto aktivity měl zůstat zachován,« zdůraznil pro Haló noviny s tím, že problém s korupcí v ČR zdaleka není vyřešen. Prevenci považuje stále za důležitou, otázkou však podle něj je, zda by peníze do ní vložené nemohly být více přesměrovány na některé organizace státu či orgány samosprávy.

Vláda loni v protikorupční koncepci uvedla, že objem dotací na boj proti korupci je nedostatečný, a bude proto o pětinu navýšen. Ministerstvo spravedlnosti, které je garantem vládní strategie boje proti korupci, nevidí ve snížení peněz na prevenci korupce problém. »Nikde není napsáno, že finanční prostředky nakonec nebudou navýšeny na cirka pět milionů korun,« řekl v ČRo mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Každá neziskovka nezaručuje správné využití peněz státu

Rozhodnutí ministerstva vnitra se nelíbí neziskovým organizacím, snížení dotací může podle nich omezit třeba provoz bezplatných právních poraden pro občany. Nevládní organizace budou tak možná muset podle ředitele organizace Transparency International Davida Ondračky kvůli nejistotě, zda a v jakém objemu dostanou peníze na protikorupční boj, omezit služby. »Museli bychom odmítat některé složité kauzy, na které potřebujeme právníky, asistenty, analytiky, kteří se jim věnují,« řekl Radiožurnálu. Ve snížení příspěvku na boj proti korupci vidí možnou odvetu za upozorňování na střety zájmů politiků a na kauzy vládních stran. Právník protikorupčního spolku Oživení Marek Zelenka zase říká, že stát neví, co chce.

Ve vztahu k neziskovým organizacím je to na zvážení, Grospič je přesvědčen o tom, že ne všechny, ale některé neziskovky, jako je třeba právě TI, nepoužívaly vždy peníze od státu na boj proti korupci. »Jednak je to odpovědnost vlády, a pak - prostředky na boj proti korupci by nemusely směřovat jen k neziskovým organizacích, ale i k jiným státním orgánům, třeba také do samosprávy k využívání. A konkrétně právě Transparency International z mého pohledu neskýtala zcela objektivitu boje proti korupci,« netajil se svým názorem Grospič.

(ku)