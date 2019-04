Kateřina Konečná, Andrej Bóna, Dagmar Švendová a Jaromír Kohlíček mezi Brňany

Kandidáti autentické levice se představili v Brně

Kandidáti platformy »KSČM - Česká levice společně!«, usilující ve volbách 24. a 25. května o vstup do Evropského parlamentu, se představili občanům v Brně. Vedoucí kandidátky Kateřina Konečná z Prahy, místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna z Brna, Dagmar Švendová z Břeclavi a Jaromír Kohlíček z Teplic lidem zdůraznili, že EU bude taková, jakou si ji společně uděláme.

Zájemci naslouchali řečníkům i ve studeném větrném počasí. Hovořili o tom, co dělat, aby napříště zmizelo to, co většina lidí nechce: Tedy aby někdo rozhodoval o nás bez nás bez referenda. Aby ČR musela »tancovat tak, jak EU píská«. Nebo aby šunty byly v našich obchodech nadále, zatímco stejné zboží od stejného výrobce pro trh třeba v Německu či v Rakousku je jakostnější. Lidem se nelíbí, že za poctivě odvedenou práci dostávají až třikrát menší mzdu než v uvedených zemích. Odmítají rovněž zrušení české koruny, protože vlastní měna umožňuje Česku čelit snahám manipulátorů a lobbistů, kteří ovládají euro.

Vedoucí kandidátky Kateřina Konečná uvedla, že nechceme mít v Evropském parlamentu české zástupce, kteří hájí zájmy kapitálu, zájmy Američanů, zájmy zbrojařů. Aby tam byli noví europoslanci, kteří hájí zájmy obyčejných lidí, záleží na rozhodnutí českých voličů koncem května.

Byli jsme soběstační

Druhý na kandidátce, třiadvacetiletý student Masarykovy univerzity Andrej Bóna, se zabýval otázkou, jestli jsou lidé spokojeni se současným životním způsobem. Příliš se jim nezamlouvá. Způsob nápravy stavu vidí v třináctibodovém volebním programu sjednocené levice. Pokud jde o potraviny, označil za nenormální, že do ČR se dovážejí potraviny tisíce kilometrů z opačného konce světa, zatímco české, mnohdy kvalitnější potraviny, putují do vyspělých západních zemí. Nahrál mu předseda brněnského městského výboru KSČM Martin Říha, kterého zděsila před dvěma dny zpráva v televizi o tom, že polovina spotřeby potravin se bude do ČR dovážet, protože české zemědělství prý není schopné je vyprodukovat. To je naprostá lež, protože Československo za socialismu bylo plně soběstačné v potravinách mírného klimatického pásma a přebytky výroby masa, cukru, sušeného mléka atd. vyváželo například do arabských zemí. Říha se ptal, co s tím hodlají kandidáti do EP v případě svého zvolení udělat.

Dagmar Švendová, dříve asistentka europoslance a kosmonauta Vladimíra Remka, pracuje v evropské politické nadaci, má znalosti z práva EU, spolupracuje s odborovými a studentskými organizacemi, hnutími i politickými stranami napříč Evropou. Velmi činná je v oboru inovací pro ČR.

Předseda organizace jihomoravských komunistů Pavel Březa ozřejmil, že kandidáti levice na společné kandidátce jsou vesměs mladí lidé, kteří mají znalosti, zkušenosti a ambice postarat se o budoucnost naší země v EU. K tomu ale potřebují silnou podporu voličů.

Mírové řešení sporů

Zkušený evropský matador, kandidát Jaromír Kohlíček, původně sklář, přitakal, že europoslanec musí udržovat kontakty s ostatními kolegy a znát jazyky, aby se s nimi individuálně domluvil a dojednal potřebné. Společný program levice představil v kostce jako dvě teze: Mírové řešení všech sporů a odzbrojení. A řešení sociálních otázek v nejširším slova smyslu. Rozpracování těchto dvou otázek do současných potřeb je v podstatě volebním programem KSČM - České levice společně! Přitom platí pravidlo, že člověk musí nejprve splnit svoje povinnosti a až potom může požadovat splnění svých práv. Z funkce mnohonásobného dědečka konkretizoval, že když přijde do školy, na stěnách si tam může přečíst, jaká mají děti práva. Ale ani slovo tam není o tom, jaké má kdo vůči škole povinnosti, aby v ní vládl klid a pořádek.

Volební program je zelený

Kohlíček připomenul, že volební program je zelený a silně podporuje životní prostředí. K naplnění potřeby státu silně navýšit zdroje výroby elektřiny doporučil všude, kde to jde, dostavět malé vodní elektrárny (dle dokumentace by to bylo teoreticky možné na 40 000 vodních tocích v ČR) a na velkých řekách pilířové hydroelektrárny. Základ vytvoří nejméně dva nové bloky jaderných elektráren. Už proto, že pro příští generaci mají být normální elektromobily a jiná elektrická vozidla. Avšak česká výroba proudu a rozvodná síť na to nejsou připraveny.

Místopředseda Jihomoravského KV KSČM Emil Pernica doplnil, že kandidáti KSČM - České levice společně! navštíví při nadcházející volební kampani každý okres ČR. Na setkáních s lidmi chtějí debatovat o tom, co je akutně pálí a jak problém řešit. Doplnil, že ÚV KSČM vydal na volební kampaň evropských poslanců 7,5 milionu korun. Jeden milion korun k tomu přidaly ze svého okresní a krajské výbory KSČM.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD