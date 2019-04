Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kraje proti mýtnému

Kraje žádají na většině úseků silnic první třídy, o které se od příštího roku rozšíří mýtný systém, nulovou sazbu mýtného.

Zdarma by tak mělo být přes 753 kilometrů, dalších 117 kilometrů chtějí kraje zpoplatnit. Celkově by se mýtný systém měl rozšířit přibližně o 870 kilometrů, řekla předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová. Nulovou sazbu bude muset ještě schválit vláda, kraje však loni dostaly příslib, že stát bude jejich výběr respektovat.

Z úseků, které budou nově zařazeny do mýtného systému, by tak podle přání krajů a obcí mělo být zpoplatněno pět. Jde o úseky Mirošovice-Mezno na silnici I/3 (43,5 kilometrů), Praha-Jíloviště na silnici I/4 (5,2 kilometrů), Turnov-Jičín na silnici I/35 (13,8 kilometrů), Hradec Králové-Jičín na silnici I/37 (13,8 kilometrů) a na středočeské části silnice I/38 mezi Poděbrady a Čáslaví (přes 37 kilometrů). Na zbylých úsecích kraje žádají nulovou sazbu.

Kraje a obce se podle Mračkové Vildumetzové obávaly, že zpoplatnění všech úseků by vedlo k přesunutí velké části kamionové dopravy na menší silnice druhé a třetí třídy. »Tím by se na nich mohla zhoršit bezpečnost provozu, nadměrná doprava těžkých nákladních aut by je navíc mohla i poškodit,« podotkla. Část silnic nižších tříd totiž vede i přes centra měst.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) loni na podzim uzavřel se zástupci krajů a obcí memorandum, které umožňuje krajům vybrat úseky s nulovou sazbou. Ťok v memorandu přislíbil, že stát bude výběr krajů respektovat. Týká se to ovšem pouze silnic, o které se mýtný systém nově rozšíří, dalších 240 kilometrů silnic první třídy, na nichž se mýto vybírá už delší dobu, zůstane zpoplatněných.

