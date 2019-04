Ilustrační FOTO - Haló noviny

Při nehodě na Havlíčkobrodsku zemřeli dva lidé, na Táborsku jeden

Dolní Město (Havlíčkobrodsko)/Roudná (Táborsko) - Dva lidé zemřeli při dnešní nehodě osobního auta mezi obcemi Kejžlice a Dolní Město na Havlíčkobrodku. Další dva cestující jsou těžce zranění, jedním je malé dítě. ČTK to sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Řidič dostal v zatáčce smyk. Silnice II/347 je průjezdná kyvadlově, provoz tam řídí policie. Řidič osobního auta zemřel ráno při nehodě u obce Roudná poblíž Soběslavi. Auto vyjelo do protisměru, narazilo do stromu a začalo hořet. Dva lidé zemřeli po srážce s vlaky na nádražích v Hranicích a Mohelnici v Olomouckém kraji.

Auto Škoda Octavia havarovalo kolem 10:30. V levotočivé zatáčce dostalo smyk, sjelo do pravého příkopu a bočně narazilo do stromu. Okolnosti neštěstí policie vyšetřuje. Na místě zasahují záchranáři, přiletěly i jejich dva vrtulníky.

Na Táborsku narazilo auto do stromu a začalo hořet, řidič zemřel

Řidič osobního auta dnes ráno zemřel při nehodě u obce Roudná poblíž Soběslavi. Auto vyjelo do protisměru, narazilo do stromu a začalo hořet. Cestoval v něm jeden člověk. Další okolnosti nehody policie vyšetřuje. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová a hasiči.

Auto značky Renault Mégane havarovalo před 09:00 na hlavním tahu číslo tři. Jelo ve směru od Soběslavi na Tábor. Před obcí Roudná vyjel řidič do protisměru, přejel silniční příkop a narazil do stromu.

Hasičům se požár auta podařilo uhasit během několika minut. Uvnitř byla nalezená mrtvá osoba, uvedla jejich mluvčí Vendula Matějů.

Po srážce s vlaky zemřeli v Olomouckém kraji dva lidé

Dva lidé zemřeli dnes dopoledne v Olomouckém kraji po srážce s vlaky. Neštěstí se stala v Hranicích na Přerovsku a Mohelnici na Šumpersku. ČTK to řekl policejní mluvčí František Kořínek.

V Hranicích zemřela starší žena. Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se tak stalo u nástupiště na nádraží. "Okolnosti budeme ještě zjišťovat. Hranice jsou vybaveny kamerovým záznamem," uvedl Drápal. Podle Kořínka nešlo o cizí zavinění. Seniorku srazil expres jedoucí z Prahy do Púchova.

V Mohelnici podle Kořínka zemřel starší muž. Podle Drápala se neštěstí stalo podle prvotních informací tak, že muž vystupoval z rychlíku, ovšem ne na správnou stranu na nástupiště, ale na druhou stranu směrem na koleje, kde v tu dobu zrovna projížděl vlak.

(čtk)