Ilustrační FOTO - Haló noviny

Na D1 u Prahy začala platit omezení kvůli opravám

Na D1 u Prahy kolem křížení s Pražským okruhem ráno začala platit omezení kvůli opravám, dopravní komplikace ve směru do Prahy ani z Prahy zatím policisté nezaznamenali. Očekávají je spíše v neděli odpoledne, kdy se lidé budou do Prahy vracet z víkendu. ČTK to řekl středočeský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Během víkendu by měla pokračovat v opravovaném úseku instalace dopravního značení, rekonstrukce vozovky začne v pondělí a potrvá do konce května. Rekonstrukce je naplánována mezi 12. a 9. kilometrem ve směru na Prahu a v úseku mezi 16. a 12. kilometrem se počítá s obnovou vodorovného dopravní značení a opravou přejezdů ve středním dělicím pásu.

Část D1 u Prahy je jedním z nejzatíženějších dálničních úseků v ČR. Stavbaři zde pracovali také minulý rok v létě.

(čtk)