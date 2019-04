Skutečně budeme platit my všichni?

V těchto dnech jsme se dozvěděli, že vydání hackera Nikulina svého času do USA ministrem Robertem Pelikánem nebylo ústavní. Ministr totiž – cituji - »porušil při vydávání do USA práva údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Nepočkal na definitivní vyřešení jeho žádosti o azyl, včetně soudního přezkoumávání«. Ústavní soud tak vyhověl Rusově žádosti a vyřkl nález. Co na tom, že Nikulin je dávno ve Spojených státech, že my v Česku o něm víme málo, jen snad to, že mu hrozí, nebude-li uznán psychicky vyšinutý, až třicet let v jejich vězení? Zajímáme se o jeho osud? Asi nikoli. Máme dost svých kauz, které jsou neustále probírány v médiích, aby jedna, která se omílá několik dnů, byla nahrazena jinou, a tak to jde do kola.

Hacker Nikulin, ten obyčejný kluk, který si myslel, že může, ovládá-li počítač, všechno, i »nabourávat« se do obsahu cizích počítačů, neměl ovšem být jenom »obyčejným klukem«. Měl být zřejmě agentem pracujícím pro tajné služby. Předpokládám, že ruské. Jinak by si pro něho nepřiletěl speciálním letadlem plným ozbrojených zabijáků sám předseda Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan. Jen svoji návštěvu kryl pozváním svého přítele amerického ambasadora a nutností osobně podepsat společnou deklaraci o podílu americké strany na vzniku Československa s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem. Nikulin zřejmě americké straně nepomohl. Jinak by jistě celý svět už dávno věděl, že právě on to byl, kdo způsobil, že ruské tajné služby mohly »účinně (nebo neúčinně?) ovlivnit prezidentské volby v USA«. Jenže svět se nic nedozvěděl. Vojenské letadlo USA přiletělo zbytečně. Zaplatí Ryan a ti, co ho vyslali, do skomírající pokladny Spojených států za zbytečnou cestu? Ale to není naše věc.

Nás zajímá Robert Pelikán, tehdejší ministr, který protiústavně, ještě před rozhodnutím příslušných orgánů o udělení azylu, což jistě věděl, jinak by tak rychle se nesnažil utéci z vlády a vyvléci se odpovědnosti, Nikulina vydal. Ryan mohl být spokojen a rychle opustil i se svými rangers vzdušný prostor ČR. Jenže Pelikán svým rozhodnutím porušil naše zákony, zákony země, v níž žiji. Hacker Nikulin má právo žádat odškodné. Protože doba jeho pobytu ve Spojených státech jde nám bezesporu na vrub, je tu i újma, byla také porušena »lidská práva«, jejichž ochranou se od Havlových dob tak pyšníme, měl by následovat trest. Ve skutečně demokratické zemi by byl potrestán viník. Stane se tak u nás?

Nechám stranou otázku, proč vlastně ministr Pelikán Nikulina Ryanovi věnoval. Mohly v tom hrát roli peníze či jiné výhody, jako se to zřejmě stalo při propuštění katarského prince obviněného ze sexuálních hrátek s nezletilými děvčaty jiným ministrem spravedlnosti u nás? Nevím. Mohla v tom být náklonost k USA či dokonce podřízenost služebníka? Proč ne? Nedělám si iluze o propojení některých českých politiků a zpravodajců s americkými. Možná, že bychom se divili, kolik těch našich je či bylo na mzdovém seznamu účtárny CIA. Za nic se totiž metál americké strany naší tajné službě nedává. Mohl v tom být obchod »něco za něco«, ale co by muselo být nabídnuto ministrovi spravedlnosti české vlády, aby se takto ponížil?

Asi se odpovědí nedočkáme. A tak nám zůstává jediné. Přece jen někoho za porušení Ústavy hnát k odpovědnosti. Nebo budeme platit nemálo peněz z kapes daňových poplatníků jako odškodné hackeru Nikulinovi skutečně my všichni?

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice