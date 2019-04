Křižácké tažení proti brexitu

Tzv. demokraté hlásají, že svátkem demokracie jsou svobodné volby (rozuměj při všeobecném rovném hlasovacím právu a tajném hlasování) a referendum. Relativně svobodné volby jsou nutné, má-li být vládnoucí režim alespoň trochu legitimizován. Referendum má zajistit určitou možnost svobodného rozhodování občanů o podstatných problémech mimo volby.

Suchá je teorie, zelený je strom života. Volby prý ano, ale musí dopadnout podle našich představ. Pokud dopadnou jinak, zvoleného prezidenta nebo ze svobodných voleb vzešlou vládu budou ti praví samozvaní demokraté kamenovat až do jejího ukamenování.

Ještě horší to je s referendem. Předně, v ČR, ale také v řadě dalších demokratických států, celostátní referendum uzákoněno nebylo. Tak bylo protiústavně (polistopadová ústava České a Slovenské federativní republiky zákon o všeobecném referendu znala) rozděleno Československo, bez referenda bylo Česko zavlečeno do válečnického paktu NATO a do neospravedlnitelných válek proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku ad. Pouze vstup do Evropské unie se uskutečnil na základě referenda, ale při absenci informační demokracie. Drtivá většina občanů ČFR nevěděla, za jakých podmínek ČR do EU vstupuje. Média hlavního proudu jim líčila EU div ne jako ráj na Zemi.

Jak nás ujišťuje pravicová většina v Senátu, tato většina je připravena případný obecný zákon o referendu potopit. To tak, aby mohl rozhodovat prý neuvědomělý občan. Ani s místními referendy to není slavné. Obvykle končí pro nízkou účast voličů jako nezávazné. Stalo se tak dvakrát i v případě celobrněnského referenda o zachování ústředního osobního železničního nádraží v dopravně optimální poloze v centru Brna na hlavním uzlu tamních tramvají. Přestože drtivá většina účastníků referenda se vyslovila pro zachování stávající polohy ústředního železničního nádraží, většina zastupitelů města Brna prosadila jeho odsun, podobně většina zastupitelů Jihomoravského kraje. Nakonec se jim podrobilo i ministerstvo dopravy, přestože tím vážně poškozuje železniční dopravu, veřejné zdraví a životní prostředí v Brně. Prostě, zájem některých majitelů pozemků je důležitější než efektivní rozvoj města Brna.

Již skoro tři roky jsme svědky křižáckého tažení proti výsledkům referenda o brexitu, v němž v červnu 2016 52% většina britských voličů rozhodla o vystoupení Velké Británie z EU. Proti brexitu se spojily všechny reakční západní síly – vedení Evropské unie i řady členských států EU, deep state (hluboký stát) v USA (jenž současně válčí proti stávajícímu prezidentu USA Donaldu Trumpovi), neschopná politická reprezentace Velké Británie, o ekonomech neodůvodněně předvídajících bankrot Velké Británie v důsledku brexitu či o neseriózních novinářích nemluvě.

Podařilo se vzorně rozhádat obě hlavní britské politické strany – konzervativce i labouristy. Vyjednávání britské vlády o podmínkách brexitu s vedením EU probíhalo a probíhá ve znamení hrubého vydírání a kladení nepřijatelných podmínek ze strany Evropské komise. Diktát vedení EU vůči Británii je velmi tvrdý. Rozumné je ho odmítnout a jít na tzv. tvrdý brexit, tj. na odchod z EU bez dohody (právně dál vztahy Velké Británie – EU regulovat podle pravidel Světové obchodní organizace.

Výsledkem neúspěšného vyjednávání je šokující schizofrenie v britské dolní komoře parlamentu, kdy již třikrát neprošel ani návrh dohody o vystoupení Velké Británie z EU (rozchod s dohodou), ani vystoupení bez dohody, ani vyslovení nedůvěry britské vládě, která je též těžce rozdělena ve věci brexitu. Chápu, že pro část opozice je snaha o vyvolání předčasných voleb ve Velké Británii a zmaření brexitu lákavá.

Místo aby se vedení EU chytlo za nos a přestalo arogantně diktovat jednotlivým členským státům EU často zničující nesmysly, které vyvolávají stále silnější odpor proti bruselské zvůli, ztratilo vedení EU přes dva roky vydíráním a lámáním Velké Británie, aby brexit přehodnotila a výsledky referenda anulovala. Na demokracii nezáleží. Pro vedení EU to platí trojnásobně. Také ve Velké Británii se po tu dobu neřeší nic jiného, než brexit.

Brexit měl nastat 29. března 2019. Zatím byl o nějaký týden odložen. Jistě, škody vlivem brexitu budou citelné na obou stranách. Dlouhodobě může brexit Velké Británii pomoci. Přestává být totiž něco obávanějšího, než tvrdý diktát nikým nevolené Evropské komise. Pokud voliči v květnových eurovolbách zásadně nezmění složení europarlamentu a ten následně nevrátí ústavu EU před nechvalnou Lisabonskou smlouvu (prosazenou přes její odmítnutí v referendech ve třech členských státech EU), skončí EU a její členské státy hodně zle. Radikální levice (v ČR KSČM – česká levice společně!) může významně přispět k zásadní reformě EU, především ve směru k posílení pravomocí členských států EU. Bez vrácení práva veta při rozhodování o nařízeních a směrnicích EU nelze Evropskou unii zachránit.

Jan ZEMAN