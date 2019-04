Ilustrační FOTO - pixabay

Verdikt soudu: Očkovat

Rodičům v Maďarsku, kteří nedodrží povinnost nechat své potomky očkovat, hrozí podle rozhodnutí tamního ústavního soudu omezení rodičovských práv, případně i dočasné odebrání dětí. S odvoláním na maďarská média to v pátek uvedla agentura APA.

Ústavní soud informoval o konkrétním případu, kdy rodiče odmítali děti nechat naočkovat povinnými vakcínami, a neuposlechli ani soudní výzvy, aby se svými dětmi přišli na očkování. Úřady proto usilovaly, aby děti byly umístěny u pěstounů. To se jim ale nepodařilo, protože matka i s dětmi uprchla do zahraničí a i když na ni Maďarsko vydalo zatykač, stále nebyla dopadena, uvedl internetový portál ATV.hu. Skutečnost, že nejsou děti naočkované, neohrožuje jejich zdraví ani vývoj, tvrdí rodiče, jichž se tento případ týká. Postup maďarských úřadů napadli u ústavního soudu, ten to ale odmítl. Poukázal při tom na význam povinného očkování při posilování imunity lidí vůči nakažlivým nemocem a při prevenci jejich šíření. APA připomíná, že v současnosti jsou v Maďarsku děti povinně očkovány proti deseti nemocem.

(čtk)