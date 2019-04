Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nižší sociální odvody? Méně peněz na důchody!

Ve Sněmovně opět leží návrh na pokles sociálních odvodů v rodinách s více dětmi. Předlohu podali lidovečtí poslanci, kteří chtějí, aby se rodiči dvou a více dětí mohly odvody snížit ze současných 6,5 procenta až na nulu podle počtu potomků.

Připomeňme, že prakticky stejnou novelu dostali poslanci do lavic v minulém volebním období od tehdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Do voleb ji však už nestihli projednat. Zajímavé tedy bude stanovisko vlády ANO a ČSSD k návrhu jejich někdejšího koaličního partnera. Jaký názor však mají komunisté, kteří Babišovu menšinovou vládu tolerují? Lidovecká aktivita vypadá na první pohled líbivě, ale... »Tento další návrh z dílny KDU-ČSL bych snad nejraději ani nekomentovala, protože zástupci této strany si asi vůbec neuvědomují, že odvody na sociální zabezpečení představují zásadní příjmy do průběžného důchodového systému tak, aby mohly být vypláceny důchody,« zdůraznila v reakci pro Haló noviny stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová. Nemyslí si, že státní rozpočet by si mohl dovolit roční propad příjmů zhruba ve výši zhruba 3,5 mld. Kč, prohlásila dál s poukázáním na to, že vláda nyní řeší stále se navyšující výdaje i do jiných oblastí, především však do oblasti sociální. »A ještě bychom měli zmenšovat tento příjem eráru?« položila si otázku.

Zaměstnanci nyní odvádějí na sociální pojištění 6,5 procenta ze základu příjmu. Rodiči dvou dětí by podle návrhu klesly odvody na pět procent, tří dětí na 2,5 procenta. Matky, nebo otcové čtyř a více dětí by neposílali nic. O stejnou část by se snížily sazby osobám samostatně výdělečně činným. Rodič bez potomků či s jedním potomkem by zůstal na 29,2 procenta. U dvou dětí by sazby klesly na 27,7 procenta, u tří dětí by činily 25,2 procenta a u čtyř a více dětí 22,7 procenta.

Je třeba se podívat na daně

»Cílem navržené úpravy je posílení principu zásluhovosti pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, které budou v budoucnu plátci daní a pojistného na důchodové pojištění,« napsali lidovečtí poslanci v důvodové zprávě. Sníženou sazbu by podle nich odváděl v zásadě vždy jeden člověk z domácnosti aktuálně vychovávající dvě a více dětí, tedy zhruba 730 tisíc lidí. Tvrdí, že při hrubé měsíční mzdě 30 000 Kč a při péči o dvě děti by se zvýšil čistý příjem poplatníka pojistného o 5400 Kč ročně, což není ani pětistovka měsíčně! Státní kasa by to tedy už pocítila! Předkladatelé novely přiznávají, že příjmy státního rozpočtu z pojistného na důchodové pojištění by klesly asi o 3,8 miliardy korun ročně, a vzrostla by také administrativa, což jsou další výdaje.

Aulická poukázala na to, že poslanci KSČM dlouhodobě říkají, že je třeba se v rámci úlev podívat do oblastí daní - jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. »A také říkáme, že už opravdu nastává čas začít řešit například sektorovou daň jako další razantní příjem do státního rozpočtu tak, aby bylo na zvyšování důchodů. Podíl seniorů v ČR je stále vyšší, trend je to dlouhodobý, a to, jak je nastavené nyní financování penzí, je dlouhodobě neudržitelné,« dodala.

Poslanci KDU-ČSL, kteří se snaží o prorodinnou politiku, podle ní však zapomínají, že i rodiny budou postupně stárnout a příjmy, které plynou na důchody, by vlastně zmizely jako pomoc rodinám, z nichž většina by to však nijak zásadně nepocítila, samozřejmě v závislosti na výši mzdy. »Pokud bychom měli jít nějakou úlevou, tak jedině daňovou, v žádném případě na odvodech na sociálním pojištění, to odmítáme a vždy budeme odmítat,« připomněla Aulická neměnné stanovisko KSČM. Žádná vláda, žádná důchodová komise podle jejich slov dosud nepřišla s koncepčním řešením dlouhodobého financování příjmů na důchody, na což KSČM dlouhodobě poukazuje, a situace je jednou z jejích dlouhodobých priorit.

K někdejší vládní předloze měli výhrady nejen zaměstnavatelé. Proti se postavily také odbory prakticky se stejným stanoviskem, které drží komunisté - podle nich by pokles sazeb ohrozil důchodový systém. Lidoveckou předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

