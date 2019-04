Vít Rakušan. FOTO - Wikimedia commons

Předsedou STAN je Vít Rakušan

Novým předsedou STAN se o víkendu na sněmu stal podle očekávání poslanec a starosta Kolína Vít Rakušan, neměl protikandidáta. Chtěl by hnutí dovést k vládnímu angažmá, STAN by měl podle něj také vyhrát krajské volby. V čele strany nahradil Petra Gazdíka, který se již o znovuzvolení neucházel.

Gazdíka na přání Rakušana delegáti zvolili místopředsedou. Prvním místopředsedou se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, ani on neměl protikandidáta. Dalšími místopředsedy delegáti zvolili Věru Kovářovou a Radima Sršně, kteří své funkce obhájili.

Rakušan za silný mandát, ke kterému mu pomohly hlasy téměř 94 % delegátů, poděkoval. V projevu řekl, že hnutí musí usilovat o účast ve vládě. Jeho ambicí by také mělo být vítězství v krajských volbách. Ze STAN chce vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Věří, že se hnutí v budoucnu podaří získat pozici předsedy Senátu. Mělo by být protiváhou politice Hradu. STAN má v Senátu nejsilnější klub s 19 členy, neboť v doplňovacích senátních volbách v Praze 9 zvítězil jeho kandidát, nestraník David Smoljak.

»Ke zvolení Víta Rakušana je třeba nejen gratulovat, což tímto činím, ale také říci, že starostové mají přímo v popisu práce naslouchat širokému spektru občanů. Doufejme, že toto bude nový předseda hnutí STAN vnímat, a že nebude pouze nositelem pravicových témat, ale že začne prosazovat politiku ve prospěch občanů této republiky, neboť to je základní povinností pro hnutí nesoucí název Starostové a nezávislí,« uvedl k volbě nového šéfa STAN předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Rakušan kritizoval Babišovu vládu, která podle něj trpí personální nouzí. STAN si podle něj musí říct o vládní zodpovědnost a má usilovat o to, aby se hnutí stalo součástí silné prodemokratické vlády. Voličům chce nabídnout vizi pěti inovací, které se týkají vzdělávacího systému, státní správy a jednoduchého státu, hluboké reformy sociálního systému, inovací v oblasti ekonomiky a životního prostředí. Novinářům později nový předseda řekl, STAN bude navrhovat volební právo do komunálních voleb i pro šestnáctileté občany ČR. Do budoucna by se toto volební právo podle něj mohlo rozšířit i na další volby. Nemyslí si, že návrh je odsouzen k neúspěchu. Rakušan zopakoval, že skončí jako starosta Kolína, z tamního zastupitelstva však odejít nehodlá.

(ku)