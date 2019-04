Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kováčik: Dotace pomáhají živočišné výrobě v boji o přežití

Státu se podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci, přestože šlo v letech 2015 až 2017 na její podporu 21 mld. Kč. Podle stínového ministra zemědělství KSČM a místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavla Kováčika jsou však dotace nutné k tomu, aby živočišná výroba vůbec přežila.

Největší nedostatky zjistili kontroloři u nastavení podmínek národních dotací. Ty rozděluje a spravuje ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). Podle ministerstva byly dotace z programů vypláceny v souladu se stanovenými podmínkami. S penězi se nenakládalo nehospodárně, přesto je připravena změna, aby se vyloučily pochybnosti, uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

V České republice se dotace na podporu živočišné výroby od roku 2012 stále zvyšují. Například na chov prasat a drůbeže vzrostly podle NKÚ mezi lety 2012 až 2016 o 300 procent, stavy hospodářských zvířat se ale v roce 2017 proti roku 2015 snížily a klesla i míra krytí spotřeby hovězího a vepřového masa, uvedl NKÚ.

Kováčik v reakci na nález NKÚ poukázal na důležitost národních dotací. Připustil, že bez této podpory by živočišná výroba v tak významném rozměru u nás už s největší pravděpodobností vůbec nebyla. »Je to boj o přežití a tyto dotace k tomu přežití živočišné výroby u nás pomáhají. Národní dotace jsou v souboji s tou konkurencí ostatních evropských států velmi významné, pomáhají vůbec holému přežití živočišné výroby, a aby mohly být ještě účinnější, je potřeba, aby například do podpory chovu prasat šlo ještě více peněz,« řekl Kováčik našemu listu.

Kontrola nesmí nadměrně zatěžovat příjemce

Nicméně pro příští období bude podle něj zřejmě potřeba zaměřit se na ještě přísnější kontrolu. »Ta však nesmí nadměrně zatěžovat příjemce dotací, stejně tak nesmí docházet k tomu, že by samotná kontrola nadměrně spotřebovávala prostředky z dotací,« dodal Kováčik.

Právě kontrolní systém totiž podle zjištění NKÚ u národních dotací nefungoval dobře. V některých případech příjemci dostali proplacené neuznatelné výdaje nebo výdaje, na které nedoložili faktury. Ministerstvo podle mluvčího loni posílilo počet pracovníků pro dotace a prodloužilo termín pro vyřizování dotací, aby zajistilo dostatečně dlouhé období pro řádnou kontrolu žádostí. »Pro administraci dotačních programů v roce 2019 byly vypracovány nové metodické pokyny, kde je podrobně stanoven postup při podávání žádostí včetně dokládání uznatelných nákladů,« uvedl mluvčí.

Dotace i firmám v zisku

Kontroloři ministerstvu také vytýkají, že více než 200 mil. Kč vyplatilo mlékárnám na úhradu běžných provozních výdajů. »Jednalo se přitom o společnosti, které dlouhodobě vykazují zisk,« podotkl úřad. Podle ministerstva ale podmínky nevylučují z poskytnutí dotací žadatele, kteří jsou v zisku či vlastní větší podnik. Dotační program režimu jakosti mléka resort považuje za klíčový pro zachování konkurenceschopnosti. »Zároveň je důležitý pro omezení kolísání investic a udržení stavu zvířat a produkce,« uvedlo MZe.

Naopak u dotací z evropských zdrojů nastavilo ministerstvo řídicí systém i podmínky pro poskytování podpor až na některé dílčí nedostatky účinně, uvedl NKÚ. Chyby se týkaly dělení investičních projektů z programů rozvoje venkova. Někteří příjemci dotací tak mohli díky rozdělení projektů získat vyšší dotaci, než jakou dovoloval limit, uvedl NKÚ.

