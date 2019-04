Pít, či nepít? Toť otázka!

ODS, ve snaze přilákat další voliče, přišla s nápadem, že řidičům povolí před jízdou požít alkohol. Jednalo by se o prolomení nulové tolerance, kterou máme v našich podmínkách zavedenu. Je pravdou, že v některých zemích jsou k použití alkoholu před jízdou tolerantnější. Ona tolerance se pohybuje v řádu 0,2 promile až přes 0,5 promile. Každý stát si tuto věc upravuje po svém. ODS se hájí tím, že nulová tolerance je zásahem do svobody jednotlivce, kterému stát striktně nařizuje, co nemá dělat. V zásadě ODS chce, aby si lidé zodpovídali za to, zda se před jízdou napijí, nebo ne. Jenže jejich nápad má i další dopady směrem do společnosti. Ty si nyní trochu rozebereme.

To, že je alkohol za volantem nebezpečný, je naprosto jasné. Dokazují to různé lékařské studie. Jeho požitím se totiž snižuje pozornost. Mnohé smrtelné nehody jsou krom nepozornosti způsobeny i požitím alkoholu. Z tohoto důvodu jsem osobně stále pro nulovou toleranci. S tím souvisí i další jev. Pamatujme na to, že jsme v Čechách a tady rozhodně u dvou piv nezůstane. Všichni, kdo si jednou za čas rádi dají alkohol, tak říkají, že jdou na pověstné »jedno« nebo »dvě«, ale pak jich z toho je mnohem více. Navíc někdo pije desítku, další dvanáctku. Objem alkoholu se liší případ od případu. Co potom ti, kdo pijí víno nebo tvrdý alkohol? Byli by z procesu dát si před jízdou alkohol vyloučeni?

Nyní se přesuňme do problematiky provozu na pozemních komunikacích a uveďme si jeden příklad. Stane se dopravní nehoda po zavedení tolerance alkoholu za volantem. Oba dva řidiči nadýchají. Položme si otázku: Kdo bude vinen, když se zjistí, že za nehodu mohl alkohol? Ten, kdo bude mít 0,3 nebo 0,4 promile? Ano, jedná se o poměrně absurdní příklad, ale i tuto věc je potřeba posuzovat. Jak to ale bude s profesionálními řidiči? Umíte si někdo představit, že by jezdil opilý řidič autobusu, trolejbusu? Osobně bych se bál do takového dopravního prostředku nastoupit, kdyby z řidiče byl cítit pověstný alkoholový odér.

Dle mého názoru už ODS zase neví kudy kam. Snaží se opět brnkat na strunu svobody jednotlivce a co největšího omezení státních zásahů. Možná uvažují i tak, aby se více pilo a stát měl větší přísun peněz z prodeje alkoholu. Ano, i to je jedna z možností. Akorát chudák zdravotnictví, až se z mnohých stanou alkoholici. Další negativní dopad svobody volby. Když si to ale celé shrneme, tak zjistíme, že na jedné straně jsme vyhnali kuřáky z restaurací na ulici, a na straně druhé tady chceme povolit alkohol za volantem. Na jedné straně jdeme ochranou zdraví jednotlivců, a na straně druhé je alkoholem chceme ničit, a navíc ohrožovat bezpečnost silničního provozu. Ať si každý říká a myslí o této problematice své. I já si rád dám pivo, ale nikdy si za volant nesednu a jsem pro zachování nulové tolerance.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)