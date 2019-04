Pedofilové a StB

Přiznávám, že člověk, když si zapne veřejnoprávní televizi, se občas velmi diví, co dříve neznal. Teprve nyní po »třiceti letech svobody« se najednou dozvídá informace, které zůstávaly běžnému občanu skryty. Také já, ač normálně poslouchám jiné televizní stanice, ne tak »informované«, jsem si »naši ČT« zapnul právě při vysílání pořadu paní Jílkové. Tentokrát se mluvilo o pedofilii kněží. Odhalovanou nejen ve světě, ale i u nás. Stranu církevní zastupoval právník pražské diecéze, tedy vlastně právdoktor od primase českého Duky. Reagoval bystře, snad i on vystudoval práva ve vatikánském vysokém učení přímo v Římě. Podotýkám, že nejsem specialista na církevní školství. Možná to bylo jinde, kde církev má svou vysokou školu. Byl tedy náležitě vyzbrojen precizním slovním projevem. Když totiž nevěděl, co dál, jak odpovědět na argumenty, jednoduše prohlásil, že onen případ nezná, a tedy se nemůže vyjádřit. Chápu ho. Když se na někoho vychrlí spousta příkladů, o nichž nevěděl, nemůže věcně odpovědět, a zvláště, když se to stalo před řadou let. Když ale zazněl »argument«, který se dnes používá, jestliže nevíte, jak dál, že za tím vším je »zločinná« StB, a tedy převedeno do normálního jazyka »zločinný komunistický režim«, chtěl jsem dokonce do studia zavolat. Jenže mělo by to smysl? Stejně by pokračovali po svém.

Oč ale šlo, abych se dostal k meritu věci? Prý, podle pana církevního doktora, velká část pedofilů z řad kněží byla spolupracovníky StB, a tedy, pochopitelně, musela být, což z toho plyne, i členy kněžské organizace Pacem in terris, přeloženo Mír na zemi. To znamená, že právě oni, tedy pedofilové, byli minulým režimem tolerováni? Proč se však s nimi katolická církev nerozešla po Listopadu? Máme tomu rozumět tak, že za těmi, jejichž prohřešky se dnes řeší, byli a jsou vlastně »estébáci»? A co třicet nebo kolik let po Listopadu? Je mi jasné, že každá zvláštní služba s radostí využije každého, na něhož se něco dozví. Jistě tomu tak bylo i u StB a je tomu tak v případě BIS či dalších českých zvláštních služeb. Nebyly by normální, kdyby nevyužily takových příležitostí, ale že by desítky kněží mohly zneužívat děti a nikdo se jich před převratem nesměl dotknout, a dokonce ani po převratu, je úplný nesmysl, i když jistě »argument o spolupráci s StB« vysvětlí všechno a nemusí se dále pátrat. Jenže znal jsem mnoho kněží, kteří v předlistopadové době byli členy Pacem in terris a žili v poklidu na své faře se svou partnerkou, jíž se navenek říkalo »kuchařka«, a dokonce s ní měli děti. Také dnes tomu není jinak, i když stále trvá celibát a nesmí prý být narušen. Mezi nimi pedofilové nebyli. Možná spolupracovníci StB. Většinou ani to ne.

A znovu se musím zeptat: Proč církev svatá po Listopadu si to rychle vypořádala s členy Pacem in terris, kteří chtěli jen mír na zemi a plnit své kněžské povinnosti, a nikoli s pedofily ve vlastních řadách? Uměl by mi to někdo vysvětlit? V pořadu paní Jílkové to neudělal nikdo.

Milan ŠPÁS