Za hranou…

Ctěný čtenář jistě promine, že se po dlouhé době hodlám v této rubrice věnovat sportu. I když vlastně ani ne jen jemu, ale spíše jeho společenskému přesahu.

Jsem rád, že se nedělní vyhrocené derby pražských »S« obešlo bez – na první pohled – větších incidentů, nicméně si stojím za tím, že skandování »Smrt Spartě!« a »Jude Slavia« je dosti za hranou norem slušné společnosti. Zvláště mě to překvapuje u fanoušků červenobílých, kteří čelí reálné hrozbě uzavření stadionu.

A propos – to je ona věc, u níž bych se chtěl zastavit. Tato hrozba vznikla poté, co fandové Slavie při pohárovém duelu s Karvinou spílali hostujícímu kouči Františku Strakovi. A vlastně – bohužel nejen jemu. Nechápu, jaký bezmozek je schopen křičet, že nenáviděnému trenérovi zabije rodinu i s dětmi. A bohužel jich před dvěma týdny byly stovky…

Co to vlastně vypovídá o fandech a naší společnosti? Že se člověk v davu stává ovcí, která ale klesá hodně hluboko. Je paradoxní, že se například my v nakladatelství Futura snažíme (ve spolupráci se Sazkou), aby se děti věnovaly sportu a nesklouzly k alkoholu nebo drogám, ale ve chvíli, kdy je milý rodič vezme na fotbalový stadion – získávají skutečný vzor do života? Když už jejich uši přeslechnou tu mluvu ze světa zoologie, anatomie a sexuologie, aby se bály o svůj život. Však si vzpomeňme na to, jak v jiném z jarních šlágrů (Sparta vs. Plzeň) fandové západočeského klubu hodili dýmovnici do sektoru soupeřových příznivců a zranili nevinnou ženu. A dá se vypočítat, že sparťané, baníkovci a další a další mají za sebou jiné excesy. Zkrátka – jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Ovšem to základní zůstává neměnné. Jít s rodinou na fotbal, to je riziková záležitost. Aby si člověk kromě klapek do uší vzal s sebou i neprůstřelnou vestu, a pak si teprve může užívat pěkného sportovního zážitku.

Nechci ale nikoho soudit. Český fanoušek je takový, jaká je dnešní společnost. Vzpomínám si, že když ligu vyhrál před patnácti lety ostravský Baník, jeho kouč František Komňacký tvrdil, že je to jedna z mála radostí pro fanoušky žijící v nelehkých podmínkách příslušného regionu. A dodávám, že když se naopak na trávníku nedaří, je to ideální příležitost k vybití frustrace (tím samozřejmě nemluvím jen o baníkovcích, ale o fanoušcích všeobecně).

Stav českého sportu, ať už pasivního nebo i aktivního, bude takový, jaký je stav současné společnosti. Žalostný. A to v mnoha ohledech. Nebo vám přijde, že jsem až tak velký pesimista?

Petr KOJZAR