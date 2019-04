Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslanci snad už udělají tečku za zdaněním finančních náhrad

Pravděpodobně už dnes budou poslanci pokračovat v debatě o zdanění finančních náhrad, které pobírají církve podle zákona o tzv. církevních restitucích. Předlohu, kterou připravili zástupci KSČM, vetoval Senát s tím, že je protiústavní.

»V diskusi bychom měli pokračovat v úterý 16. dubna, a mělo by jít -když ne o první, tak o jeden z prvních bodů začínající schůze,« potvrdil našemu listu předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. O zdanění náhrad, které dostávají církve od státu za majetek nevydaný v tzv. restitucích, poslanci debatovali už dvakrát na březnové schůzi, k závěrečnému hlasování se ovšem nedostali. Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) tehdy připomněl, že návrhem nedochází ke zdanění majetku vydaného na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, týká se pouze finanční náhrady, nikoli již příspěvku na podporu činnosti dotčených církví. Poukázal i na to, že »nikdy nebylo a ani dnes není jasné, za který majetek je finanční náhrada poskytována, a zda skutečně tento majetek spadal do rozhodného období a byl majetkem církví a náboženských společností.« Místopředseda kulturního výboru Miroslav Grebeníček (KSČM) zdůraznil: »Není možné, aby církve - na rozdíl od ostatních - byly osvobozeny od daně. Všechny příjmy mají být zdaněny.«

Místopředseda ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM).

Schůze začíná dnes odpoledne. S přestávkou pro jednání výborů by mohla trvat tři týdny. Návrh programu schůze čítá téměř 220 bodů, které dolní komora určitě zase neprojedná všechny.

Proč Sněmovna štosuje výroční zprávy ČT?

Kromě zákonů jsou v programu mezinárodní smlouvy, zprávy a další návrhy. Mnohé se ve Sněmovně hromadí, leží tu už pět výročních zpráv o činnosti a hospodaření ČT, což není normální. »Nevím, zda jde o nástroj, jak Českou televizi držet v napětí tím, že by teoreticky mohlo dojít k neschválení dvou zpráv, tedy k nastartování procesu, který může v důsledku vést až k jejímu ovládnutí politickou mocí. Ale neumím si představit, jaké důvody by k tom Sněmovna našla,« posteskl si generální ředitel ČT Petr Dvořák. Podle místopředsedy sněmovního volebního výboru Aleše Juchelky (ANO) jde o administrativní záležitost. Debatu o zprávách pokládá za legitimní. V žádné z nich totiž podle něj nekonstatuje Rada ČT jakákoli pochybení. A volební výbor čtyři zprávy už podpořil a doporučil schválení i Sněmovně.

Na projednání čeká čtveřice zpráv o činnosti a o hospodaření ČT za roky 2016 a 2017 a zpráva o činnosti ČT za rok 2018, kterou poslanci dostali koncem března. Zprávy za rok 2016, s nimiž se Sněmovna nestihla vypořádat v minulém volebním období, podpořil volební výbor už před rokem. Zprávy za rok 2017 doporučil schválit loni v říjnu. Na plénu začali poslanci projednávat zprávu o činnosti ČT za rok 2016 koncem ledna, debatu nedokončili a dosud se k ní nevrátili. Televizi někteří kritizovali. Poslanec Lubomír Španěl (SPD) označil zpravodajství ČT za »dlouhodobě zmanipulované a zcela neobjektivní« a místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM) mj. tvrdil, že styl jejího zpravodajství poškozuje společnost. Obranářský postoj zaujal ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), podle kterého by neschválení zpráv bylo politickým tlakem. »Dle mého názoru ČT funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně,« uvedl.

Valenta si na nešvar, kdy se projednávání zpráv stále odsouvá, stěžuje už léta. »Vždy se zařadí na čtvrtek, kdy jsou na ně jen dvě hodiny mezi interpelacemi, nebo na pátek, kdy na ně z časových důvodů také nedojde, nebo se pro velkou diskusi projednávání přeruší,« řekl Haló novinám. Řešení by viděl v zařazení zpráv na jiný den. Podle něj je to možná celé cílené k tomu, aby Sněmovna přijala nějaké systémové opatření a zprávy se slučovaly v nepřehledný balík. »Já jsem absolutně proti tomu, aby se slučovalo hospodaření a činnost ČT v jednu zprávu. To by se pak kontrolní funkce Sněmovny bagatelizovala ještě víc než nyní. A o to možná někomu právě jde,« prohlásil. Komu? »Televize je plná prohavlovských příznivců a příznivců TOP 09, kteří neuznávají, že ČT někomu nahrává a jinému nepřeje, ač to analýza dokazuje. Dnes ČT nahrává i sociální demokracii, mnozí její bývalí protagonisté mají s ČT uzavřené různé smlouvy,« dodal s tím, že si nelze nevšimnout, jak ČSSD televizi hájí a chválí.

(ku)