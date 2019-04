Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zablokován postup americké vlády i imigračního úřadu

Americký soud minulé úterý zablokoval postup vlády prezidenta Donalda Trumpa, která vrací žadatele o azyl zpět za mexickou hranici do rozhodnutí o jejich žádosti.

Praktiku uplatňovanou od ledna musely úřady pozastavit v pátek. Sanfranciský soudce Richard Seeborg vyhověl žádosti organizací zabývajících se ochranou lidských práv, které napadly Trumpův krok žalobou. Soudce vydal předběžné opatření, které má platit do rozhodnutí o žalobě. Trumpova vláda vracela migranty do Mexika od ledna v rámci programu týkajícího se obyvatel středoamerických zemí, kteří většinou do USA míří při útěku ze své vlasti před chudobou a násilím. Nemexičtí migranti, kteří překročili jižní hranici Spojených států, byli v souladu s programem vráceni do Mexika, než úřady jejich žádost o azyl v USA vyřídí. Do Spojených států se mohli vrátit na soudní slyšení, pokud však byl výsledek azylové procedury negativní, byli deportováni zpět do země svého původu.

Kritici programu tvrdí, že Mexiko není pro migranty bezpečné a jsou tam vystaveni mimo jiné riziku zotročení zločineckými gangy. Žadatelé o azyl navíc podle nich neměli mít přístup k řádnému právnímu zástupci. V některých mexických městech u hranic navíc panuje horší násilí než ve městech Střední Ameriky, odkud migranti odešli.

Řetězec »práskal«

Zaměstnanci několika hotelů společnosti Motel 6 v americkém státu Washington nezákonně předávali osobní údaje hostů americkému imigračnímu úřadu (ICE). Ten pak některé z nich zadržel a následně deportoval. Zaměstnanci tímto jednáním podle ministra spravedlnosti státu Washington porušili vnitřní předpisy společnosti.

Ministr spravedlnosti státu Washington sdělil televizi ABC News, že agenti ICE si vytipovali hosty se španělsky znějícími jmény, které následně cíleně vyšetřovali. Mnohé z nich poté zadrželi a následně deportovali. Společnost Motel 6 se zavázala státu Washington zaplatit v mimosoudním vyrovnání 12 milionů dolarů (asi 272 milionů Kč). Podle listu The New York Times by měla jít většina částky na pomoc poškozeným hostům. Informace zaměstnanci předávali každodenně dva a půl roku v sedmi hotelech. Seznamy hostů často připravovali v předstihu před příchodem agentů a v této praktice školili i nově přijaté zaměstnance, uvádí list The New York Times.

»Pokaždé, když Motel 6 zveřejnil seznam hostů, jeho součástí byly osobní informace o každém hostu, čímž bylo porušeno jejich právo na soukromí,« napsala ve vyjádření kancelář ministra spravedlnosti státu Washington. »Zveřejnění těchto informací mělo pro hosty velice škodlivé důsledky, jako uvalení vazby či deportaci, a tím způsobilo trápení i jejich rodinám,« uvádí dále vyjádření.

Mezi odevzdanými údaji byla jména zákazníků, čísla jejich řidičských průkazů, informace z pasů či ze zelených karet, jež opravňují cizince pracovat a dlouhodobě pobývat na území USA, čísla pokojů, datum narození a registrační značky jejich vozidel. Někteří z hostů byli agenty ICE zadrženi přímo v hotelech, jiní několik dnů po konci jejich pobytu. Jeden muž byl zadržen, když se ubytoval v hotelu na jednu noc, aby mohl zabalit vánoční dárky pro své děti. »Agenti ICE ho zatkli na parkovišti hotelu a o několik dní později ho deportovali,« sdělila kancelář ministra s tím, že zadržený byl jediný živitel rodiny a jeho žena má nyní problém postarat se o děti.

ICE čelí zvýšenému tlaku veřejnosti od léta minulého roku, kdy vzbudila pozdvižení imigrační politika prezidenta Donalda Trumpa, jež vedla mimo jiné k rozdělování rodin migrantů na hranicích s Mexikem. Zaměstnanci několika významných technologických a konzultačních společností tehdy sepsali petice, ve kterých žádali, aby tyto společnosti s ICE nadále nespolupracovaly.

(čtk)