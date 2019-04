Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dotace na sociální byty

Vláda schválila návrh nařízení, podle nějž budou moci obce za dotace a úvěry od státu budovat sociální byty. Letos kabinet počítá s rozdělením jedné miliardy korun.

Peníze by se měly vydat v rámci programu Výstavba ze Státního fondu rozvoje bydlení. Nový program budou moci využívat obce na investiční akce jak u sociálních nájemních bytů určených pro domácnosti, tak i u nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti a pro veřejně prospěšné profese, jako jsou lékaři, učitelé nebo policisté. V dalších letech by se podle ministerstva pro místní rozvoj mohlo ročně v obcích postavit až 2000 sociálních a dostupných bytů.

V případě sociálních bytů kabinet počítá s dotací až do 100 procent uznatelných nákladů. V případě dostupných bytů pro středně příjmové a jiné osoby program umožní kombinaci s nízkoúročeným úvěrem z fondu bydlení, s komerčním úvěrem nebo vlastními penězi obce.

Vzniknout by měly byty o velikosti 23 až 120 metrů čtverečních, a to v sociálním, dostupném či smíšeném domě. V sociálním domě, kde by byl také domovník či sociální pracovník, by mohlo být nejvýš 12 sociálních bytů s koupelnou s umyvadlem a vanou či sprchou, toaletou a kuchyní s linkou s vařičem a troubou.

Sociální byt by podle podkladů k nařízení potřebovalo 62 000 až 65 000 domácností. Podle analýzy Platformy pro sociální bydlení loni bylo ve vážné bytové nouzi 54 000 domácností.

Babišova vláda slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení, upřednostnila ale dotační a úvěrový program.

(ste)