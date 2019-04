Jižní průčelí zámku Lány. FOTO - wikimedia commons

Zeman přijal Havlíčka a Kremlíka

Prezident Miloš Zeman přijal na zámku v Lánech kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a kandidáta na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Oba je jmenuje do funkce 30. dubna, po návratu ze své cesty do Číny.

Prezident chtěl mluvit s oběma uchazeči o místa ve vládě předtím, než je do funkcí jmenuje. Stejně postupoval i u jiných ministrů. Zeman už oznámil, že oba nové ministry jmenuje 30. dubna.

Havlíček Zemanovi prý sdělil. že považuje za své hlavní priority podporu podnikání a dokončení restrukturalizace státních agentur. Chce se věnovat také snižování administrativy nebo podpoře exportu. V energetice je podle něj nepochybné, že peníze půjdou do jaderné energetiky.

Kremlík by chtěl ve funkci především usilovat o zjednodušení a zefektivnění legislativy v oblasti povolování liniových staveb. Za další prioritu označil zrychlení výstavby a přípravy klíčových dopravních staveb. »Z mého pohledu se jedná o stavby D3, D6, D35, D52 a samozřejmě silniční okruh kolem Prahy,« řekl při odchodu z lánského zámku. Věnovat se chce i tomu, aby nedocházelo k protahování kolapsů na některých dálnicích, chce pokročit i s budováním železnice na pražské letiště a do Kladna. Pokud se ukáže úspěšnost partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekty) u dálnice D4, bude chtít tuto formu financování rozšířit i na další dopravní stavby, zejména na D3. Prázdné drážní budovy chce nabídnout veřejnosti. Do konce volebního období by chtěl, aby byly minimálně vytyčeny některé trasy vysokorychlostního železničního spojení.

Havlíček nyní působí jako místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jako o novém ministrovi se o něm spekulovalo dlouho. Kremlík je na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) náměstkem.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi navrhl změny v čele dvou ministerstev minulý týden. Kremlík nahradí Martu Novákovou, z dopravy odejde Dan Ťok (oba za ANO). Zatímco Ťok se prý rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na přání Babiše.

(ste)