Ilustrační foto - wikimedia commons

Rušení letů prodlužováno

Největší americké aerolinky American Airlines opět prodloužily termín rušení letů kvůli pokračujícím problémům s letadly typu Boeing 737 MAX.

Až do poloviny srpna by tak denně nemělo vzlétnout zhruba 115 plánovaných spojů, uvedla firma ve svém nedělním prohlášení. Původně American Airlines oznámily, že lety svými 24 Boeingy 737 MAX ruší do 24. dubna, poté se hovořilo o začátku června. American Airlines jsou již druhou velkou americkou leteckou společností, která se rozhodla rušit lety během rušné letní sezony, připomněla agentura AP. Již začátkem dubna oznámila stejný krok společnost Southwest Airlines. Tento největší provozovatel letadel Boeing ruší lety stroji typu 737 MAX do 5. srpna.

(čtk)