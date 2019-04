S krátkým proslovem vystoupila poslankyně EP Kateřina Konečná.

Pietní akce u památníku sovětských letců

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Vlastenecké sdružení antifašistů Ostrava a občané okolních obcí a měst se sešli na místě, na kterých bychom se takto před 74 lety sejít nemohli.

Bylo totiž dějištěm největší vojenské operace druhé světové války na území dnešní České republiky známé jako Ostravsko-opavská operace.

V nelítostném krvavém střetu proti sobě stálo na 150 000 mužů fašistického wehrmachtu Skupiny armád Mitte polního maršála Ferdinanda Schörnera a 225 000 mužů Rudé armády 4. ukrajinského frontu maršála Andreje Ivanoviče Jeremenka, v jejíž sestavě bojovaly i jednotky prvního československého armádního sboru. Pokračovalo osvobozování od šestileté fašistické poroby.

Jednou z nesčetných hrdinných epizod této operace byl i bojový let IL 2 - šturmoviku pilota podporučíka Ivana Petroviče Kjotova a střelce, vojína Nikolaje Alexandroviče Komleva. Před 74 lety – 20. dubna 1945, zde svůj let a své mladé životy v boji proti fašistům hrdinskou smrtí ukončili, abychom my mohli žít.

Letošní pietní akt se uskutečnil za slunečního počasí. Z významných hostů se události zúčastnil konzul Generálního konzulátu Ruska se sídlem v Brně Valerij Terentijev, poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná, za Veterány Policie České republiky npor. v. v. Milan Hajný, a další vzácní hosté.

S krátkým proslovem vystoupila poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná (KSČM) a konzul Terentijev. K pomníku byly následně položeny kytice. Za výstřelu čestné salvy byla pietní akce ukončena.

Po přesunu byly položeny květy i k pomníku tankisty Borise Pochožaje v blízkém lesíku.

Letošní pietní akt byl důstojným uctěním památky tří statečných vojáků, kteří zde položili před 74 lety své mladé životy za naši svobodu. Nikdy na vaše hrdinství nezapomeneme!

Jan GARA

FOTO – (za)