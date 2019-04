FOTO - Pixabay

Indický oceán. Výzva z mořské hlubiny

K ochraně světových oceánů v neděli v pozoruhodném proslovu z mořské hlubiny vyzval seychelský prezident Danny Faure. Hlava tohoto afrického souostroví se do hloubky zhruba 120 metrů pod mořskou hladinou vydala ve výzkumné ponorce při návštěvě ambiciózního britského projektu, jehož cílem je prozkoumat podvodní svět Indického oceánu, napsala agentura AP.

»Z této hlubiny mohu vidět neuvěřitelnou přírodu, která potřebuje naši ochranu, a dopady ničení tohoto obrovského ekosystému, který existoval po staletí,« prohlásil Faure sedící v ponorce. Vyzval zároveň k aktivnějšímu přístupu řešení klimatických změn a globálního oteplování. Podle AP je nyní chráněno pouze pět procent plochy světových oceánů, do roku 2020 by to mělo být deset procent. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že chráněno by mělo být 30 až 50 procent vodní plochy mimo teritoriální vody jednotlivých zemí. Zvyšování vodních hladin způsobené klimatickými změnami přitom ohrožuje zejména malé ostrovní státy, které by v následujících letech mohly zmizet z povrchu zemského.

Britští vědci působící nyní v Indickém oceánu doufají, že jejich výzkum pomůže také při vyjednávání o první dohodě o ochraně volného moře na půdě OSN, která má být dokončena na konci letošního roku. Problematika oceánů bude jedním ze sedmi hlavních témat na prosincovém klimatickém summitu Organizace spojených národů v Chile.

Ekologové uvádějí, že mezinárodní úmluva je nutná zejména proto, že klimatické změny, nadměrný rybolov a těžba na mořském dně vyvíjejí nesmírný tlak na podmořský život. Zdrcující dopady by to podle odborníků mohlo mít i na život na souši.

Seychelský prezident není prvním politikem, který z mořské hlubiny varuje před nebezpečím globálního oteplování. V hloubce pěti metrů se v roce 2009 konalo například zasedání maledivské vlády v potápěčských skafandrech. I tehdy se kabinet snažil upozornit na stoupání hladin moří.

(čtk)