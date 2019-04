Kdo a proč podporuje Evropskou odborovou konfederaci, tzv. žluté odbory?

»Zájmy českých pracujících jsou pro KSČM dlouhodobě na prvním místě. Tyto zájmy a potřeby se však nijak zásadně neliší od potřeb pracujících ve zbytku Evropské unie. Není proto velkým překvapením, že se ideje našich zastupitelů na to, kam by se v oblasti práv pracujících a přístupu k nadnárodním korporacím měla Evropská unie ubírat, často se shodují s požadavky Evropské odborové konfederace,« říká Arťom Korjagin, číslo 3 na kandidátce KSČM - Česká levice společně! do blížících se voleb do Evropského parlamentu. (viz článek http://www.nenechmetotak.cz)

Pro Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (dále OS ČMS), stálého člena Sekretariátu EUROF Světové odborové federace (WFTU nebo, chcete-li, český přepis, SOF) se naskýtá otázka: Jde o autorovu neznalost, nebo o záměr? OS ČMS, jediná třídně orientovaná odborová centrála v ČR, vedená od svého založení v roce 1991 parlamentními poslanci KSČM, se jako jediná v zemi vytrvale, od svého založení, staví proti politice sociálního smíru a kompromisů s kapitalistickým režimem, jakou prosazuje právě Evropská odborová konfederace (ETUC). Existuje spousta konkrétních příkladů, kdy se »žluté odbory« postavily na stranu podnikatelů a zaměstnavatelů právě proti těm, kteří si ji vybrali, aby je hájila - proti zaměstnancům, proti pracujícím, proti obyčejným lidem (viz www.stavkuj.cz, oficiální web OS ČMS). Jedním z nejnovějších příkladů je úspěšný boj řidičů autobusů proti firmě BusLine z České Lípy, kteří vyhráli zápas o vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky právě díky OS ČMS a vlně solidarity členských odborových svazů WFTU, konkrétně jejího Evropského oblastního střediska a aténské centrály. Právě díky této podpoře jejich odborová organizace přešla právě k OS ČMS.

Arťome, nestálo by za to si příště, než něco takového vyslovíš, aspoň ujasnit pohled na věc? Tedy pokud nezasáhly peníze víceméně všemocného Bruselu… Zatím stále věřím, že ne.

Vladimír SEDLÁČEK, člen Komise mezinárodních vztahů OS ČMS