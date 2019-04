Podle Trumpa se chování EU musí změnit…

Americký prezident Trump se minulý týden nechal slyšet na adresu Evropské unie, že je prý špatné, jak se EU chová k Velké Británii a také k USA, a to se musí změnit. Jak neřekl, ale i v těchto slovech je hrozba. Je mi jasné, že v Bruselu musí být tým, který připravuje jednání Unie - Spojené státy, nejen pod tlakem, ale na čele budoucím vyjednavačům už předem naskočil i pot. Vědí přece dobře stejně jako socioložka Šiklová, že mýlit se s Trumpem (ona sice použila jméno jiného amerického prezidenta, protože ten dnešní nebyl ještě u moci, ale o to nejde) je správné než mít pravdu s... dodejme jakékoli jméno jakéhokoli amerického oponenta a nemusí to být právě Putin.

Trumpovi, který ona slova vyslovil, nejde o právo, o dodržování byť velmi špatných dohod (mám na mysli tu Lisabonskou), které také Anglie podepsala, ale o princip. Pravdu totiž má vždycky Amerika, a ta přece už odchod Britů z Unie uvítala, neřku-li schválila, protože jí se oslabení jednoty a síly v Evropě hodí. Evropa totiž neposlouchá, jak by měla. Jen občas udělá, co se ve Washingtonu chce. A to se musí změnit a Trump prosadí, aby se to změnilo. Dosud, jak známo, Evropa neplní svůj závazek dávat dvě procenta na zbrojení, a proto nemá ani dost prostředků, aby ve Spojených státech nakupovala další a další vojenskou techniku. Tím ohrožuje práci amerických dělníků a inženýrů. Proto je nutné už konečně odstoupit od politiky medu, tedy té, která byla za Obamy, a přistoupit k politice biče. Proto tolik humbuku kolem čínských nejmodernějších počítačů Huawei (zatím ne každý, snad kromě České republiky, to v Evropě pochopil), když ty americké počítače, sice dražší, jsou na trhu a nezvyšuje se jim odbyt. Evropa není ani ochotna skončit s odběrem ruského plynu, a tedy ani připravena odebírat místo něj dražší americký zkapalněný. Proto je třeba zrušit další etapu dokončování projektu Nord Stream 2, který by zdvojnásobil dovoz ruského zemního plynu do Evropy po dně Baltského moře. Proto také republikánští senátoři John Barrasso a Cory Gardner navrhli zákon, jímž by byly zavedeny sankce vůči těm evropským firmám, které se na výstavbě plynovodu podílejí. Proto něco podobného bylo vyhlášeno na obchod s Íránem, a už se dokonce uplatňuje. Proto dostavbu naší jaderné elektrárny může jako velmi lukrativní zakázku dostat pouze americký Westinghouse, ač proti dalším zájemcům má mnohem menší zkušenosti a je zřejmě i dražší.

Á propos – není už předzvěstí onoho zadání také v minulém týdnu zveřejněná informace o tom, že se v Temelíně zkouší americké palivo, jež by mělo nahradit levnější ruské, jež dosud odebíráme? Že bychom v tomto případě byli poslušnější než jiní a postavili se jako první do řady těch, kteří plní americké pokyny? Případ stěhování naší ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma a kauzy Pelikán – Nikulin by o tom svědčily. Takže nedivil bych se.

V příštích dnech či měsících jistě budeme chytřejší, ale že by Trump pochopil, že Evropa má své zájmy a je jí bližší košile než kabát, si neumím představit. Spíš páni a dámy z Bruselu pochopí, že poslouchat se musí, i když na tom bude Evropa ekonomicky a politicky tratit. Stejně jako to pochopí představitelé národních států, které jsou součástí Unie.

Pokud by se ovšem evropskými poslanci stali ti, co ctí především evropské a národní zájmy, mohlo by tomu být úplně jinak.

Otakar ZMÍTKO