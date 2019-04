Svobodu pro Assange požadovali lidé před britskou ambasádou v Praze. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Assange se statečně postavil proti utajování zločinů

Před britským velvyslanectvím v Praze na Malé Straně se v pondělí v podvečer konalo malé solidární shromáždění, jež vyjádřilo podporu pronásledovanému zakladateli serveru WikiLeaks Julianu Assangeovi. Smyslem také bylo vyslat Velké Británii signál, že nesouhlasí s jeho vydáním do USA.

Jan Májíček připomněl, čím se Assange zapsal do historie: zveřejnil důkazy o válečných zločinech Spojených států v Afghánistánu a Iráku. Celá záležitost kolem Assange, jak se jeho činnost v médiích komentuje apod., je ukázkou dvojího metru uplatňovaného v současném světě, řekl Májíček skupině protestujících, kteří se sešli - vzhledem k aktuální události - velmi narychlo.

Komunistický publicista Josef Skála informoval o založení petiční akce Braňme svobodu slova!, která má elektronickou podobu. Cílem petice je udělení politického azylu Julianu Assangeovi v České republice. »WikiLeaks pronikly k autentickým dokumentům odhalujícím řadu vážných selhání i vyslovených zločinů. Julian Assange, jejich zakladatel, byl zatčen a hrozí mu skandální perzekuce. Tak brutální násilí na svobodě projevu tolerovat nelze,« řekl k tomu Skála, jenž je autorem petice. Podepsali ji již například profesor Jan Keller, Yekta Uzunoglu, senátor Jaroslav Doubrava, vojenský odborník Jaroslav Štefec a další. Petice je umístěna na https://www.petice24.com pod název Braňme svobodu slova!.

Bude vydán americké nespravedlnosti?

Haló noviny se zeptaly dvou účastníků shromáždění, kteří se sešli před budovou Velvyslanectví Velké Británie, po dobu protestu »hlídanou« dvěma policejními vozy s cca deseti policisty a zátarasy. Spisovatelka Lenka Procházková našemu listu řekla: »Assange je velmi statečný a inteligentní muž, přesně takový, jaké tento svět stojící na pokraji velké války potřebuje. Assange odtajnil, kdo je kdo a co je co. To, že má být vydán americké nespravedlnosti, je ukázkou toho, že chtěli, aby byl vydán. Je to jasná pomsta a současně varování dalším lidem, kteří by ho chtěli následovat.«

Ve stejném duchu pokračoval mladý Pražan Petr Pávek ze Socialistické solidarity. »Assange má být trestán za to, že zveřejnil nám občanům, jaké zločiny se páchaly. Jsem proti jeho vydání do USA,« zdůraznil.

Azyl měl své odůvodnění

WikiLeaks jsou unikátním zdrojem informací jako pro novináře, tak pro veřejnost. Poprvé se zde například na světlo světa dostaly důkazy o válečných zločinech páchaných americkou armádou v Iráku a Afghánistánu. WikiLeaks publikuje i nadále nejrůznější tajné vládní a korporátní dokumenty, které odhalují, jak fungují vybrané nadnárodní korporace a státy – uvedli organizátoři solidárního shromáždění v pozvánce na akci. Skutečnost, že okamžitě po Assangeově zatčení z ekvádorského velvyslanectví v Londýně podaly USA žádost o vydání, dokazuje, že politický azyl měl své odůvodnění. Assange spolu s Chelsea Manningovou a Edwardem Snowdenem patří mezi ty, kteří se statečně postavili proti utajování zločinů a rozhodli se zveřejnit informace, ačkoli jim hrozilo a hrozí mnohaleté vězení, nebo dokonce trest smrti, vysvětlili pořadatelé akce důležitost vyjádření solidarity s Julianem Assangem.

(mh)