FOTO - Haló noviny

Komunisté nechtějí připustit další snižování suverenity ČR

Komunisté zásadně nesouhlasí s tím, aby Úřad evropského veřejného žalobce, který má vzniknout na konci roku 2020 nebo na začátku roku 2021 s cílem stíhat pachatele trestných činů proti finančním zájmům EU, měl větší pravomoc než Nejvyšší státní zástupce ČR.

Novinářům to včera řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Nic takového, co by dál snižovalo suverenitu českého státu, tedy i nejvyšších správních úřadů, případně nejvyšších státních orgánů činných v trestním řízení není možné připustit. Nic takového není v základních dokumentech Evropy a nevidíme žádný důvod, proč se k tomu Sobotkova vláda přihlásila, a proč by to měl tento parlament schvalovat,« prohlásil Filip. Vládní návrh novely zákona trestního řádu je ve Sněmovně ve druhém čtení. Komunisté budou usilovat o to, aby se předloha vrátila k novému projednání ve výborech.

»Jestliže má český nejvyšší státní žalobce méně pravomocí než evropský prokurátor, jednak to znamená, že zrušení prokuratury v ČR byl nesmysl. Omezila se tím funkčnost všeobecné kontroly. A pak – žádný základní dokument Evropy neumožňuje, aby unijní státy měly méně práv ve svých orgánech, než mají orgány Evropy. byť je to nadvládní organizace,« zdůraznil Filip. Poukázal na to, že čtyři základní principy EU – volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob, - neříkají nic o tom, že unijní orgány mají nadvládu nad těmi českými.

O zdanění církevních náhrad až příští týden

Návrh KSČM na zdanění finančních náhrad církví, který vetoval Senát, bude Sněmovna projednávat a možná o něm i znovu hlasovat až příští úterý. Zástupci KSČM s tím včera souhlasili pouze z racionálního důvodu, protože konečné hlasování ve Sněmovně je jejich prioritou. »Souhlasili jsme s tím, aby to probíhalo příští týden v úterý, v bloku vrácených a zamítnutých návrhů Senátem, ale trváme na tom, že 23. 4. to chceme doprojednat,« informoval na tiskové konferenci Filip s tím, že komunisté se opravdu nechtějí smířit s tím, že se předloha dál odloží. »Byli jsme smířliví k tomu, že je třeba co nejdříve projednat ty předlohy, které jsou důležité k tomu, abychom byli schopni na podzim projednávat státní rozpočet. Souhlasili jsme tedy s předřazením daných předloh v v první a druhém čtení,« zdůraznil Filip. Připomněl, že od doby Josefa II, vlastnictví které si přisvojuje církev, nebylo jejím vlastnictvím, tento majetek měla církev jen ve správě. »Církve měly samozřejmě i jiné vlastnictví – to, co dostaly darem, nebo to, co si koupily, atd. ale to, co se uplatňuje v zákoně, ve vlastnictví církví nebylo,« prohlásil místopředseda Sněmovny za KSČM.

»Nechceme se smířit s dalším odkladem hlasování, a pokud by obstrukce dál pokračovaly, jsme připraveni k tomuto tématu svolat opět mimořádnou schůzi Sněmovny, jak jsme už jednou učinili« dodal předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

Druhým bodem, na kterém komunisté trvají, je jejich návrh na přijetí usnesení ke zločinům privatizace z 90. let. Filip uvedl, že koncem loňského roku se promlčel další rok privatizačních rozhodnutí – rok 1998. »Pokud se státní zastupitelství má něčím zabývat, může to být jen rok 1999, tedy už vláda Miloše Zemana. Možná, že toho právě chtěly ODS, KDU-ČSL a přeběhlíci z ODA - třeba Karel Schwarzenberg - dosáhnout. Bude to promlčené, ale lidé na to nezapomenou,« dodal Filip.

Bezduché řešení Evropského parlamentu

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude muset poslance informovat o postupu české vlády ve věci rozhodnutí EP týkajícího se dvojí kvality potravin. Zařazení nového bodu prosadil Pavel Kováčik. Jde podle něj o problém, který již řadu měsíců a možná i let trápí občany ČR. »Problém vyvrcholil rozhodnutím Evropského parlamentu o dvojí kvalitě potravin, kterým nás de facto nutí přijmout fakt, že dvojí kvalita potravin pro evropský trh bude nadále pokračovat,« řekl. Zajímá ho proto, jak vláda vyjednávala otázku dvojí kvality potravin, proč EP potvrdil »dvojí kategorii občanů EU«. »Jsme přesvědčeni o tom, že řešení, se kterým Evropský parlament přišel, je řešení bezduché a polovičaté a budeme chtít slyšet názor a postoj vlády k problému dvojí kvality potravin,« řekl novinářům před začátkem jednání Sněmovny. Jde podle něj o vážný problém, s nímž je potřeba se zabývat.

Filip dodal, že lidé by se měli zajímat o to, kdo z českých poslanců hlasoval ve prospěch nadnárodních korporací a v neprospěch občanů ČR, a přesto se dál uchází o mandát v EP. Poslanci nový bod zařadili na 9. května.

KSČM odklad zrušení karenční doby nepodpoří

Kováčik ujistil, že komunističtí zákonodárci v žádném případě nepodpoří odklad zrušení karenční doby, který prosazuje ODS pozměňovacím návrhem k vládní novele, upravující činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Občanští demokraté nabídli hned tři varianty. První předpokládá posun na rok 2020, druhá na rok 2021 a třetí váže účinnost na úpravu e-neschopenky. ČSSD už ohlásila, že pokud by se termín už schváleného proplácení prvních tří dnů nemoci odložil, pokládala by to za porušení koaliční smlouvy. ANO oznámilo, že úpravy ODS nepodpoří, dalo najevo spokojenost s ujištěním ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD), že se e-neschopenky spustí od ledna a nebudou se dále odkládat. »Opakovaně říkáme, že ani odklad elektronické neschopenky nás nepřiměje k tomu, abychom podpořili odklad proplácení prvních tří dnů nemocenské. Trváme na tom, aby zrušení karenční doby bylo platné, je to naše vlajková loď, kterou táhneme už řadu let, jsme příjemně překvapení, že se to podařilo,« řekl Kováčik novinářům.

Karenční doba má být na základě novely zákoníku práce, kterou prosadila ČSSD, zrušena od letošního července. Původně jde o návrh KSČM, v minulém volebním období se jí ho však nepodařilo prosadit.

O plavebním stupni Děčín se mluvit nebude

S návrhem na zařazení nového bodu neuspěl místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar, chtěl, aby ministr životního prostředí Sněmovnu informoval o plavebnímu stupni Děčín. Připomněl, že jde o stavební dílo, které se nedotýká pouze Ústeckého kraje, ale má další návaznost jednak na rozvoj vodní dopravy a také na rozvoj Pardubického kraje, který s budováním tohoto díla počítá ve svém plánovaném rozvoji. Na konferenci, která se zabývala snahou o realizaci tohoto plavebního stupně, podle Luzara zaznělo, že MŽP nevidí realizaci tohoto plavebního stupně jako reálnou. »Nejde jenom o vyhozené prostředky za desítky let do projektů a úvah o realizaci, ale také o to, jestli jsme schopni v ČR se postavit tzv. radikální ochraně životního prostředí,« zdůvodnil předložení svého návrhu.

(ku, jad)