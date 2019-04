FOTO - internet

Stříbro je stále vzácnějším kovem

Prodej stříbra loni celosvětově vzrostl o čtyři procenta na 1,03 miliardy trojských uncí (přes 31 000 tun). To je nejvíce za poslední tři roky.

Vyplývá to ze zprávy odborného portálu Silverinstitute.org. Největší oživení zaznamenaly investice do stříbrných mincí a slitků, které meziročně stouply o 20 %. Zvýšil se také zájem o stříbrné šperky. Kleslo naopak průmyslové využití stříbra.

Průměrná cena stříbra loni klesla o 7,8 % na 15,7 dolarů za unci, když se tento cenný kov obchodoval v rozmezí mezi 13,97 a 17,52 USD za unci. Cenu ovlivnilo posilování amerického dolaru, zvýšení úrokových sazeb, ale i obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou a nižší odhad globálního ekonomického růstu Mezinárodním měnovým fondem.

»Stříbro je v dnešní době vzhledem k nízké ceně a širokému průmyslovému využití nenahraditelnou komoditou. Ještě do nedávna uspokojovaly poptávku po stříbře centrální banky prodejem svých zásob. Většina světových ložisek je totiž za vrcholem těžby. Poptávka po stříbře se ale bude dále zvyšovat, což bude tlačit cenu dále nahoru. Reálně totiž hrozí, že nenahraditelné stříbro do deseti let zcela dojde, protože vyrobit plnohodnotnou náhradu stříbra za současně nízkou cenu ani při současných technických znalostech neumíme,« uvedl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Produkce stříbra loni klesla. Těžba se snížila třetí rok v řadě po předchozím 13letém období růstu. Také dodávky stříbrného šrotu jsou od roku 2012 na ústupu a loni klesly o téměř dvě procenta. Tyto faktory vedly k deficitu mezi nabídkou a poptávkou ve výši 29,2 mil. uncí.

(ici,čtk)