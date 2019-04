Paříž počítá škody a vyšetřuje

Vyšetřování příčin požáru pařížské katedrály Notre-Dame zatím nedává žádný důvod domnívat se, že oheň byl založen úmyslně.

Požár vypukl v pondělí večer. Podle včerejšího sdělení pařížského prokurátora Rémyho Heitze nyní na případu pracuje přes 50 lidí a ti stále předpokládají, že oheň způsobila blíže nespecifikovaná nehoda.

V katedrále Notre-Dame se v době vzniku požáru prováděly rozsáhlé renovační práce. »Na místě pracovalo pět společností. Počínaje dneškem začneme s dotazováním pracovníků těchto firem,« uvedl včera prokurátor.

Dotklo se každého Evropana

Zničující požár katedrály Notre-Dame! Každého Evropana se muselo dotknout, co se stalo v Paříži, uvedl JUDr. Lubomír Ledl, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!). Je to pro nás srovnatelné s požárem Národního divadla nebo jakoby vyhořela Katedrála sv. Víta. Všichni držíme palce Francouzům, aby škody byly co nejmenší. Bohužel hodnoty, které takto historie ztrácí, nelze vyčíslit. Celý svět vnímá tuto hrůznou apokalypsu, napsal Ledl.

Dva požární poplachy

Pařížský prokurátor upřesnil, že první zprávy o možném požáru hasiči dostali v pondělí v 18 hodin a 20 minut, tehdy se však při kontrole žádné známky šířícího se ohně nenašly. Teprve po druhém poplachu v 18 hodin 43 minut se zjistilo, že se oheň objevil v oblasti krovu. Mezitím byl chrám evakuován, protože krátce předtím v něm začala mše.

Náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuňez sdělil, že hlavní otázkou nyní je, do jaké míry byla porušena statika stavby hlavně klenby. To musejí posoudit odborníci. Hasiči tvrdí, že statika nebyla vážně porušena.

Prezident Emmanuel Macron veřejnosti slíbil, že katedrála bude obnovena a že chystá vyhlášení mezinárodní sbírky. Krátce poté se objevily i první nabídky finanční pomoci z domova i ze zahraničí.

Podle ministra kultury Francka Riestera se velkou část cenných uměleckých a liturgických předmětů se z hořícího chrámu Notre-Dame podařilo zachránit, třeba vzácnou trnovou korunu či roucho svatého Ludvíka. Požár přečkal i obří pozlacený kříž na hlavním oltáři. Osud mnoha dalších artefaktů je však stále neznámý.

(čtk)