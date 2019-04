FOTO - internet

Občanskou neposlušnost provázelo zatýkání

Britská policie v noci na včerejšek zadržela 113 demonstrantů, kteří v centru Londýna žádali rázné kroky k řešení současných ekologických problémů.

Informoval o tom list The Guardian. Protesty, které začaly v pondělí, budou v tomto týdnu pokračovat. Několik tisíc aktivistů v pondělí zablokovalo most Waterloo Bridge a křižovatku Oxford Circus, manifestace se konaly také u budov britského parlamentu a u mramorového oblouku u severovýchodní části Hyde Parku. Za protesty stojí organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), která chce v blokádách pokračovat nejméně týden a donutit tak vládu k činům.

V pondělí s příchodem soumraku se policie rozhodla vyklidit most Waterloo Bridge, aby ho mohla znovu otevřít pro dopravu, kterou demonstrace vážně narušila. Demonstranti i přes policejní zákrok včera oznámili, že nadále všechna čtyři místa kontrolují.

Většina zadržených se podle policie dopustila prohřešků proti veřejnému pořádku, několik demonstrantů ale policie podezřívá i z ničení majetku ropné společnosti Shell. Část aktivistů si totiž za cíl svých protestů vybrala centrálu této firmy, kterou posprejovala a kde poničila skleněný vstup do budovy.

Organizátoři protestního shromáždění doufají, že se jim na Waterloo Bridge a dalších místech podaří vydržet nepřetržitě alespoň několik dní. Skupina požaduje po britské vládě, aby do roku 2025 zajistila nulové uhlíkové emise. Také volá po zřízení občanského shromáždění, které by vytvořilo krizový akční plán, podobně jako tomu bylo za druhé světové války. Aktivisté již své požadavky v dopise tlumočili premiérce Therese Mayové a zároveň ji vyzvali, aby se s nimi sešla. Také varovali, že při nečinnosti vlády v dalších týdnech protesty vystupňují. Silniční blokády tato skupina neorganizuje v Londýně poprvé. V listopadu v hlavním městě uspořádala manifestace na pěti mostech. Několik desítek účastníků následně skončilo ve vazbě. Účastníky nynějších akcí organizátoři varovali, že se zapojují do občanské neposlušnosti, a hrozí jim proto zadržení.

