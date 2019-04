FOTO - Pixabay

Trumpova poťouchlost

Americký prezident Donald Trump na Twitteru potvrdil, že jeho vláda hodlá migranty zadržené na hranicích posílat do takzvaných azylových měst, která se brání migrační politice Bílého domu.

Za azylová bývají označována města, která odmítají s úřady spolupracovat při tažení proti imigrantům bez dokladů, což podle prezidenta ohrožuje bezpečnost státu. K těmto městům patří i velké aglomerace, například New York, San Francisco, Los Angeles nebo Chicago. Masivním přílivem migrantů by chtěl Bílý dům vzpurná města potrestat a vyslat signál o možných důsledcích živelného přistěhovalectví.

Minulý týden Trump na Twitteru napsal, že radikální levice, s níž stále bojuje o hlasy mladých Američanů, by měla být za přísun migrantů šťastná. Podle agentury AP není úplně jasné, jak by chtěl prezident svůj záměr realizovat. Experti ministerstva vnitřní bezpečnosti už dříve Bílý dům varovali, že plán je neudržitelný, logisticky i finančně. Úřad pro imigraci a cla (ICE), který by měl projekt realizovat, nemá na podobné plány peníze.

Migranti měli být najatými autobusy transportováni například do jednoho z volebních obvodů San Franciska, který v Kongresu zastupuje demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, vášnivá kritička prezidenta Trumpa. »Využití lidských bytostí včetně malých dětí jako pěšáků v této nechutné hře, která by měla šířit strach a obavy z přistěhovalců, je opovrženíhodné,« komentovala minulý týden Pelosiová záměry Bílého domu.

(čtk)