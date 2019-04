Ilustrační FOTO - Haló noviny

Spalničky – jste vůči nim imunní?

V posledních letech se v České republice opakovaně setkáváme s onemocněním spalničkami, které se nám v minulosti díky očkování vakcínou podařilo téměř vymýtit. Šíření onemocnění napomáhá odmítání očkování části naší populace. Navíc u řady lidí očkovaných v dětství došlo po více než 20 letech k vymizení ochranných protilátek.

Nakažených přibývá

Spalničkami se za prvních 69 dní letošního roku nakazilo v Česku víc lidí než za celý loňský rok. Lékaři evidovali letos k 10. březnu 231 případů, loni za celý rok 203. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu. Zatímco v lednu přibývalo v ČR kolem deseti nových případů týdně, v únoru to bylo přes 30 a v prvním březnovém týdnu přes 50. Celkem 18 případů bylo importováno ze zahraničí, deset z nich z Ukrajiny.

Nemocní jsou v 12 ze 14 krajů, bez nákazy jsou jen Karlovarský kraj a Vysočina. V Praze, kde byla už loni vyhlášena epidemie spalniček, bylo 84 případů. Za posledních deset dní jejich počet stoupl významně v Pardubickém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji.

Nejvíc nemocných je ve věku 35 až 44 let, a to 67. Tuto věkovou skupinu podle odborníků méně chrání očkování v dětském věku, protože dostávala jen jednu dávku vakcíny, zatímco mladší dvě. Imunita se vytváří také po prodělání choroby. Pětatřicet nemocných bylo ve věku 25 až 34 let a v kategorii 45 až 59 let. Onemocnělo také 27 dětí od jednoho roku do čtyř let. Dalších 16 nemocných dětí bylo mladších.

Riziko pro děti i dospělé

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se projeví asi 10–12 dní po nákaze zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem, slzením očí – a po dalších asi 3–7 dnech i následnou červenou vyrážkou, která přetrvává asi týden. »Nekomplikovaný průběh onemocnění spalničkami se jeví jako celkem banální onemocnění, velmi nebezpečné jsou ale časté komplikace, a to až ve 30 % případů. Komplikace představují infekce ucha, kde může hrozit ztráta sluchu, zápal plic, vážná onemocnění očí s možným následkem oslepnutí, nebo dokonce zánět mozku, který může skončit i smrtí. V ohrožení jsou zejména děti ve věku do 5 let a dospělí starší 20 let,« uvádí Petr Podroužek, odborný ředitel EUC Laboratoří. Celosvětově jsou spalničky velmi častým onemocněním a jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí do 5 let. Před zavedením pravidelného očkování patřily spalničky k velice častým dětským chorobám i u nás.

Stačí kýchnutí, či dotyk

Virus spalniček se přenáší kapénkovou infekcí. Vstupní branou jsou sliznice nosohltanu a spojivek, poté se virus dostává do lymfatického systému. Od nakažení k propuknutí nemoci dochází průměrně za 13 dní, člověk je však infekční už 2-4 dny před výskytem vyrážky a ještě 4 dny po jejím ústupu. Člověk s minimem protilátek se tedy může nakazit kdykoliv a kdekoliv velmi rychle. Stačí, aby na dotyčného nositel jen kýchnul.

Očkovat se musí děti i dopsělí

Spolehlivou ochranou před spalničkami je očkování. Před zahájením plošného očkování bylo v Československu hlášeno kolem 50 000 onemocnění ročně. V roce 1982 byl očkováním přerušen přirozený proces šíření spalničkového viru v populaci, vyskytovaly se ojedinělé případy a úmrtnost byla prakticky eliminována.

Dnes jsou očkovány povinně všechny děti, u nichž to zdravotní stav povoluje ve 13. až 18. měsíci věku a znovu v pěti až šesti letech. Někteří rodiče ale očkování odmítají nebo odkládají, jejich děti pak ale nesmí do školky. Spalničky se nemohou v populaci volně šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 mělo očkování zhruba 98 procent dětí do tří let. Někteří rodiče očkování dětí odmítají, čím vystavují riziku jak své děti, tak i veřejnost, se kterou denně přicházejí do styku. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných téměř 84 procent chlapců a děvčat. Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně.

Dnes se navíc spalničky vracejí i díky imigraci a cestování. V roce 2014 se objevila epidemie spalniček v Ústeckém kraji, zdrojem byl importovaný případ z Indie. I dnes se k nám případy spalniček dostávají převážně z méně proočkované ciziny.

Očkovat by se proto měli i dospělí, kteří se chystají na cesty. Přeočkování proti spalničkám se doporučuje cestovatelům starším 25 let věku, zejména při návštěvách zemí, kde neprobíhá plošné očkování (Asie, Afrika, Střední a Jižní Amerika). Vzhledem k odmítačům očkování se v Evropě a v USA v posledních letech vyskytují epidemie s desítkami tisíc nakažených a to i v oblastech, kde byly již spalničky v minulosti eliminovány.

Pomůže laboratoř

Ovšem to, zda je každý z nás proti onemocnění chráněn, lze zjistit rychlým laboratorním vyšetřením protilátek proti spalničkám třídy IgG z krve. »V posledních měsících provádíme v pražských EUC Laboratořích násobně více vyšetření protilátek proti spalničkám než dříve. IgG protilátky nám značí již dříve prodělané onemocnění nebo ochranné protilátky po očkování vakcínou. Naše výsledky ukazují častý nedostatek ochranných IgG protilátek v populaci, a to i mezi zdravotníky. IgM protilátky ukazují na akutní infekci a v takovém případě je vzorek pacienta v souladu s legislativou odesílán k potvrzení Národní referenční laboratoří SZÚ,« vysvětluje Jaroslava Kalaninová, vedoucí oddělení imunologie EUC Laboratoří.

»Vyšetření protilátek proti spalničkám provádí EUC Laboratoře denně, a to nejen na doporučení lékaře, ale i na žádost pacienta jako finančně nenáročný test za přímou úhradu,« dodává doktor Petr Podroužek. Zájemci si mohou vybrat, zda je zajímá komplexní stav imunity proti spalničkám nebo zda chtějí vědět, zda mají dostatečnou ochranu IgG protilátek proti onemocnění spalničkami. Výsledek je dostupný následující den po odběru.

