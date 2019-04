Ilustrační FOTO - Pixabay

Před Velikonocemi je vyšší zájem o fairtradovou čokoládu

Velikonoce jsou – vedle Vánoc – pro obchodníky jedním z vrcholů, pokud jde o prodej čokoládových výrobků. Ty podle novodobé tradice k těmto svátkům neodmyslitelně patří. Stále větší množství čokolády, které se na českém trhu prodá, má přitom certifikaci Fairtrade, což zajišťuje svým pěstitelům zaručené minimální výkupní ceny a příplatky, které mohou využít na rozvoj svých komunit.

Od roku 2014 vzrostl prodej výrobků s fairtradovým kakaem u nás více než třicetinásobně.

»Čím více výrobků s certifikací Fairtrade se na trhu uplatní, tím větší množství surovin mohou pěstitelé prodat za podmínek Fairtrade, tedy za cenu, která skutečně pokrývá náklady pěstování včetně jejich práce. U kakaa se jedná zejména o pěstitele z chudých zemí západní Afriky, jako jsou Ghana nebo Pobřeží slonoviny,« vysvětlila ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková, co se za rostoucími objemy skrývá.

V roce 2017 se v ČR prodaly výrobky z 579 tun fairtradového kakaa (hmotnost odpovídá hmotnosti zpracovaných kakaových bobů). Meziročně se jednalo o nárůst o 132 procent. »Data za rok 2018 budeme zveřejňovat v září, lze ale čekat opět významný růst. Je to mimo jiné důsledek zavedení Fairtrade programu pro kakao, který funguje již od roku 2014, zjednodušuje zpracovatelům podmínky při výrobě produktů z fairtradového kakaa a pěstitelům kakaa tak dává více příležitostí k uplatnění jejich produkce za podmínek Fairtrade,« poznamenala Malíková. »Již zmíněný fairtradový příplatek z prodeje kakaa v ČR činil jen za rok 2017 téměř 2,6 milionu korun. To jsou peníze, o jejichž využití demokraticky rozhodují fairtradová družstva a slouží jim například k budování zdrojů pitné vody, zdravotnických zařízení nebo zlepšování efektivity pěstování. Na to, zda je příplatek využíván v souladu se zásadami Fairtrade, stejně jako na dodržování dalších standardů, mezi které patří například zákaz dětské práce, přitom dohlíží nezávislá auditorská společnost Flocert,« dodala Malíková.

Postavili budovu školy

O tom, jakým způsobem využívají fairtradový příplatek družstva v Pobřeží slonoviny a s jakými problémy se tamější lidé potýkají, získala organizace Fairtrade Česko a Slovensko loni autentické informace i díky expediční cestě Stanislava Komínka. »Například v Krezoukoue díky fairtradovému příplatku mohli postavit novou budovu školy, tamější družstvo zajišťuje pěstitelům také sazenice, nakupuje pro společnou potřebu sklady, nákladní auta, motorky a mačety. Přispívá na stavby škol a na léky lidem ve vesnicích. Členové družstva také sami rozhodli o financování stavby zdravotního střediska v Koffesso a placení lékařské péče v Divo pro všechny členy družstva a jejich rodiny,« řekl Komínek.

Smysl pochopily i řetězce

Zejména díky Fairtrade programu pro kakao se výrobky s fairtradovým kakaem uplatňují ve stále větší míře i ve velkých obchodních řetězcích. Například společnost Kaufland, která začala zavádět výrobky v rámci Fairtrade programu pro kakao již v roce 2015, prodala v roce 2017 výrobky obsahující fairtradové kakao vyrobené ze 136 tun kakaových bobů, což je o 65 procent více než v roce předešlém. Lídrem v oblasti fairtradového kakaa se stala jednoznačně společnost Lidl, která se k programu Fairtrade program pro kakao připojila až v roce 2017 a během loňského roku prodala výrobky vyrobené ze 194 tun fairtradových kakaových bobů. Z ostatních obchodních řetězců se v nedávné době do programu zapojila i společnost Penny market a Norma. Mezi ostatní společnosti, které v roce 2017 přispěly významně k nárůstu spotřeby fairtradového kakaa v ČR, patří zejména společnosti Hans Riegelein a WAWI Schokolade, které dodávají na český trh již zmíněné sezónní vánoční a velikonoční čokoládové figurky.

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z tzv. rozvojových zemí odpovídající odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život.

