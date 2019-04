Belgie to ještě nepochopila

Další země ohlásila, že nezjistila žádné problémy s čínskou firmou Huawei, tedy potvrdila, že odtud nepocházejí žádné špionážní hrozby. Belgie se tak připojila k řadě dalších evropských států, které zpochybnily tvrzení špionážních služeb USA o ohrožení bezpečnosti touto firmou. Snad jenom v České republice jsme »zásadoví« a stále se držíme amerických pokynů. Lze proto pochopit, že naše zvláštní služby byly vyhodnoceny přímo v USA jako nadstandardní a dostaly »americkou medaili«, o jaké by se jiným rozvědkám zřejmě mělo snít. Kyberprostor prý, podle tohoto tvrzení, měli ovládnout jiní a to se Severoameričanům pochopitelně nelíbilo. Potřebují mít totiž svůj přehled, možnost svých zásahů do našich informací a naopak zabránit, aby kdokoli se pokusil tento jejich monopol narušit.

Udělal to Assange, provozovatel služby WikiLeaks, dopadl, jak ukazují poslední události, zřejmě špatně. Zveřejnil totiž tajné informace o amerických »přešlapech«, o tajných operacích řízených z míst přímo nejvyšších, o akcích, které stály zbytečně životy v zemích, které údajně přišli američtí a spojenečtí vojáci »osvobodit«. Neosvobodili je však, okupovali kvůli nalezištím surovin a strategickému umístění, stabilní režimy předělali na nestabilní, ale - a to je důležité - jim v konečném stadiu sloužící.

Málokterá země se může v současnosti (snad jen Británie) pochlubit takovou vstřícností, jakou k přáním zvláštních služeb USA projevujeme my. Belgie, která zpočátku také nevěděla, co dělat, se svým současným prohlášením distancovala od dalšího »honu na čarodějnice« a od snahy americké strany prosadit namísto služeb Huawei své firmy, které nabízejí elektroniku. To je pro Spojené státy značná rána. Belgie je totiž i Brusel, a Brusel to je centrála Evropské unie a zvláště NATO, které plně podléhá americkým ozbrojeným silám.

Kdo by se odvážil říkat něco jiného, než zkušení zpravodajci za mořem? A představte si, že se již odvážila, pokud vůbec se problémem zabývala, většina zemí Unie. Dokonce i ti z visegrádské čtyřky, naposledy pak naplno Maďarsko. Jen Česká republika věrna americkým pokynům setrvává. Sice vliv jejích zpravodajců, soudě podle masivní reklamy na výrobky Huawei a prodeje produktů této firmy, není zas tak veliký, spíše naopak, ale přesto my, tedy Česko, zůstáváme na svém. Věřím, že při nějaké další příležitosti, třeba i návštěvou v Oválné pracovně prezidenta USA přímo ve Washingtonu, to v Americe ocení.

A pokud jde o nás, spotřebitele, pozor na čínské výrobky, jsou v nich odposlouchávací zařízení nasměrovaná přímo na Peking. Proto kupujte jen ty americké, protože jejich prostřednictvím se dozvíte, co je a co není pravda, tedy již prověřené informace, které budou nasměrované tím jedině správným demokraticko-svobodným směrem.

A Belgie? Ta to zřejmě nepochopila.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)