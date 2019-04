Etuda s čulibrkem

V rámci předvolebního mediálního boje jsem byl podpořit poslance za KSČM a kandidáta do Evropského parlamentu za KSČM - Česká levice společně! Zdeňka Ondráčka v debatním pořadu TV Barrandov s názvem Aréna Jaromíra Soukupa.

Byla to zajímavá debata už jen proto, že ukázala v plném světle, jakou úroveň má tento pořad a debata v něm. Hosty byli Tomio Okamura za SPD i přesto, že nekandiduje, bývalý ministr bez portfeje z ČSSD Jan Chvojka, poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík a náš výše uvedený Zdeněk Ondráček.

Debata se rozjížděla docela normálně až do chvíle, kdy zástupce Pirátů se dostal ke slovu. Bylo vidět, že je trochu znervózněn, alespoň ve studiu to bylo poznat. Teď nevím, jestli byl tak nervózní z toho, co uchystal za divadelní etudu, nebo je nervózní vždy. Což bych lidsky chápal. Jenže Ferjenčík nejen, že začal pobíhat po studiu, začal si určovat, jak bude dále probíhat vysílací formát, ale i byl několikrát vyzván ředitelem a moderátorem, aby laskavě nechal řídit pořad jeho.

Piráti se ukázali v pravém světle. Populismus je jejich současnou a asi i budoucí strategií. Jejich program je nejen rozporuplný, ale i zmateně namixovaný. Chtějí lidská práva v Tibetu a nevšímají si lidských práv v USA. Chtějí demokracii, ale jen pro některé. Chtějí lidskost, ale zároveň chtějí zdanit prostituci, což znamená nebojovat s nelidským vykořisťováním člověka člověkem. A tím zamítají boj za faktická práva.

Mimochodem, jakou metodou přišli na tu částku šest miliard, která prý dělá finanční obrat v prostituci? Chtějí občanovi ulevit prosazením elektronických žádostí v úřadech, a přitom neřeší odcizení státu od člověka, zvlášť pokud půjde o sociální a zdravotní případy. Kdy není nutný osobní kontakt. A v neposlední řadě, pokud jde o legalizaci marihuany, každý lékař vám řekne, že i jednorázové užití nese značné riziko trvalého poškození zdraví. Nicméně, pokud bude konopí pod dozorem státu a nebude na komerční bázi a léky budou bezplatné, nejsem proti. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál…

Zdeněk Ondráček zastupoval komunisty v tomto pořadu důstojně. Nazval etudu poslance za Piráty hrou na čulibrka. A já jen dodám, že se domnívám, že čulibrků je ve straně Pirátů mnohem, mnohem více.

Roman BLAŠKO