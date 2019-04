FOTO - Haló noviny

Klaus: Klidně budu řídit parlamentní multikáru

Sněmovna včera odvolala na návrh ODS Václava Klause ml. ze školského výboru, který vedl. Nahradil ho nový nominant občanských demokratů Karel Krejza. Výbor bude muset zvolit nového předsedu. Předsednické křeslo školského výboru připadá ODS podle dohod o rozdělení funkcí v dolní komoře.

Hlasování předcházela poměrně dlouhá debata. Poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková v ní oznámila, že pro odvolání Klause hlasovat nemůže, protože vždy byla zastáncem odbornosti. »Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet,« uvedla. Klaus podotkl, že nemá logiku, pokud odejde ze školského výboru třeba do výboru pro životní prostředí. »Já klidně budu dva a půl roku teď řídit parlamentní multikáru, nebo co mi přidělíte. Já to zvládnu. Ale už nikdy nehovořte o odbornosti, ale mluvte o politických dohodách, o korytech a o handlech,« vzkázal občanským demokratům.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura připomněl Klausovi, že již jsou političtí soupeři a místa ve výborech se rozdělují na základě zákona podle výsledku voleb. Klaus získal místo předsedy školského výboru díky politickým dohodám, zdůraznil.

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

»Je s podivem, že na své excesy z minulosti doplácí v tuto chvíli ODS. KSČM v minulosti zažila několikrát ústrky a neústavní chování v Poslanecké sněmovně. Teprve v roce 2002 po volbách jsme prosadili princip, na který se pan kolega Stanjura odvolává, protože do té doby platilo, vítěz bere vše,« připomněl místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Zdůraznil, že on ctí princip poměrného zastoupení i princip obsazování výborů tak, jak rozhodnou politické strany. »Jestli ODS řekne, že už bude ty principy uplatňovat, tak já jsem ten, který ty principy uplatňoval vždycky a bude je uplatňovat i do budoucna,« dodal Filip.

Pro odvolání Klause mladšího z výboru nakonec hlasovalo 93 ze 150 přítomných poslanců.

Vedení ODS vyloučilo Klause ze strany v polovině března, protože podle výkonné rady občanských demokratů »svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS«. Klaus nyní zakládá novou politickou stranu.

