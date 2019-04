Ilustrační FOTO - Pixabay

Londýn. »Lehká« forma protestu pokračuje

Policie v britské metropoli už zatkla skoro 300 účastníků akcí ekologických aktivistů, kteří od pondělka částečně blokují londýnskou dopravu ve snaze přinutit vládu ke krokům namířeným proti klimatickým změnám.

Manifestace pokračovaly na mostě Waterloo Bridge, na křižovatce Oxford Circus, ve Westminsteru a u Hyde Parku, ač na prvních třech jmenovaných místech už byly zakázány. Organizátoři rozšířili akce i na železniční dopravu, když dva vylezli na soupravu příměstského vlaku ve stanici Canary Wharf. Muž v černém obleku a žena v tmavých šatech na střeše vagonu rozvinuli transparent s nápisem Klimatická krize, jednejte hned. Další muž si na vlak přilepil ruku lepidlem. Skupina Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí), jež za protesty stojí, na svém webu v této souvislosti píše o »lehké« formě protestu, již označuje názvem »pauza«. »Naším cílem je vytvořit okamžiky, kdy se lidé zastaví a budou přemýšlet o rozsahu škod, které napáchali,« uvádějí aktivisté.

Plné cely

V úterý policie zatkla 168 účastníků ekologických shromáždění, celkový počet zadržených za dva dny stoupnul na 290, uvedla policie. Deník The Daily Telegraph napsal, že policie po úterním zásahu proti táboru na Waterloo Bridge už neměla k dispozici prázdné cely, další účastníci blokád se tak zadržení vyhnuli. Web BBC informoval, že většina osob byla zadržena pro podezření z rušení veřejného pořádku. Tři muži a dvě ženy skončili ve vazbě kvůli podezření ze spáchání trestného činu poté, co skupinka demonstrantů v pondělí poničila vstup do centrály ropné společnosti Shell. Pětice byla následně propuštěna, ale vyšetřování incidentu pokračuje.

Tři přání

Do ekologických protestů na pěti místech v centru metropole se zapojily tisíce lidí a organizátoři chtějí blokovat provoz nepřetržitě přinejmenším týden. Waterloo Bridge, Oxford Circus i další místa zůstávala pro auta neprůjezdná. Extinction Rebellion má tři základní požadavky: nulové uhlíkové emise do roku 2025, zřízení »občanského shromáždění« pro nalezení řešení ekologických problémů a to, aby vláda »říkala pravdu o klimatických změnách«. O setkání požádala britskou premiérku Theresu Mayovou a vzkazuje, že své protesty bude stupňovat, pokud vláda nezačne jednat.

Aktivistická dovolená

Scotland Yard aktivistům po pondělních komplikacích v dopravě přikázal, aby protest omezili na prostranství Marble Arch u severovýchodního rohu Hyde Parku. Příkaz platí do zítřejšího večera. Změny autobusových linek kvůli blokádám se dotýkají půlmilionu lidí. Provozovatelé obchodů v londýnské oblasti West End hovoří o ztrátách převyšujících 12 milionů liber (přes 350 milionů Kč). »Lidi to opravdu nechtějí dělat, ale nečinnost vlády tváří v tvář této naléhavé situaci nám nedává na výběr,« citoval The Guardian mluvčího Extinction Rebellion. Lídři organizace mají za to, že občanská neposlušnost je jedinou cestou ke změně, a Londýn chtějí »uzavřít« až do konce dubna. »Dělám to proto, že chci, aby něco dělala vláda. Mám týden dovolené a bude-li potřeba více času, zařídím si to,« řekl BBC 42letý Ben Moss v táboře na Waterloo Bridge. Policie varuje, že v »případě potřeby« zakročí.

