Ilustrační foto - wikimedia commons

TAI: Stále nepřátelštější Izrael

Soud v Izraeli v úterý v odvolacím řízení nařídil deportaci místního šéfa organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW). Američan Omar Shakir byl soudně vyhoštěn už loni, ale proti rozsudku se odvolal. Izrael ho viní z podpory hnutí prosazujícího bojkot Izraele, což Shakir odmítá.

Soud v Jeruzalémě Shakirovo odvolání zamítl a dal mu na opuštění území čas do 1. května. Izrael v roce 2017 přijal zákon, který může cizímu občanovi zakázat vstup do země, pokud je podle Tel Avivu podezřelý, že vyzývá k bojkotu Izraele. Shakir pracoval pro pobočku HRW pro Izrael a Palestinu od roku 2016.

Ponižují, berou léky

Izraelská média v úterý informovala o dalším případu amerického občana, který měl potíže kvůli svým názorům. Americká Židovka Laura Mandelová se musela při odletu na Ben Gurionově letišti podrobit podle médií ponižující bezpečnostní prohlídce. Do letadla pak mohla nastoupit, ale bez svých osobních věcí. Mandelová je členkou vedení organizace The Abraham Initiatives (TAI), která se zasazuje za rovnost Arabů a Židů v izraelské společnosti. Když přišla k prohlídce před odletem do San Franciska, dostala jako všichni otázku, proč byla v Izraeli. Její odpověď, v níž přiznala práci pro svou organizaci, vedla k dlouhému výslechu, při němž kromě jiného padla otázka, »proč se americká Židovka stará o arabsko-židovské vztahy«. Po dvouhodinovém výslechu jí Izraelci zabavili počítač, léky a další osobní věci. Byly naloženy do nákladního prostoru navzdory jejím protestům, že chce mít tyto věci u sebe na palubě.

The Abraham Initiatives má pracoviště v New Yorku, Londýně a v izraelském Lodu. Zkušenost Laury Mandelové tato organizace označila za důsledek stále nepřátelštějšího politického prostředí v Izraeli. Kdokoli, kdo má styky s Araby, je v Izraeli považován za potenciální hrozbu.

Vládu sestavuje Netanjahu

Tato skutečnost se asi hned tak nezmění, protože izraelský prezident Reuven Rivlin po dvoudenních povolebních konzultacích s politickými stranami oznámil, že premiér Benjamin Netanjahu má dostatečnou podporu pro sestavení své další vlády. Pokud Netanjahu (69) bude opět premiérem, stane se v červenci nejdéle sloužícím předsedou vlády v historii Izraele. Překoná tak zakladatele státu Davida ben Guriona, který byl premiérem od roku 1948 do roku 1963 s přestávkou v letech 1954 a 1955. Zkorumpovaný jestřáb Netanjahu je premiérem od března 2009 a předtím byl už předsedou vlády v letech 1996 až 1999. »Myslím, že není dobré, aby byl premiérem někdo, kdo jím je už deset či více let. Není to zdravé,« uvedl podle izraelských médií lídr opoziční levicové Strany práce Avi Gabbaj. »Na druhou stranu lidé se rozhodli a vybrali si Netanjahua,« dodal Gabbaj, který jako premiéra podporoval Netanjahuova rivala Bennyho Gance.

(ava, čtk)