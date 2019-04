Ilustrační FOTO - Pixabay

Rozšíření EET je před konečným hlasováním

Vládní návrh na zavádění elektronické evidence tržeb i do dalších podnikatelských odvětví je po mnohahodinových diskusích ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Uskuteční se nejdříve v květnu, a ještě než k němu dojde, musí zastánci předlohy odrazit snahu Pirátů o její zamítnutí.

Občanští demokraté prosazují zrušení celého zákona o EET, který se už týká například obchodů a restaurací. Ve druhém čtení poslanci podali desítky, vlastně stovky pozměňovacích návrhů, jen od ODS jich přišlo na 150. Závěrečné čtení tak patrně potrvá až několik hodin.

Novela rozšiřuje evidenci na další obory, které jí dosud nepodléhaly, třeba na služby řemeslníků, právníků či lékařů. Části podnikatelů má však usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu. Připomeňme, že tzv. třetí a čtvrtou vlnu EET v prosinci 2017 zastavil Ústavní soud. Právě projednávaná předloha na výtky soudců reaguje.

»Od začátku jsme říkali, že s principem EET nepolemizujeme, ale varovali jsme, že tento projekt není dostatečně připravený. A smyslem projednávané novely je zkorigovat některé nedomyšlenosti. Proto považujeme poněkud za nedomyšlené obstrukční protahování ze strany ODS, když je jasné, že tento korigující zákon projde,« řekl Haló novinám po několikahodinové debatě ve Sněmovně člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM). Pozměňovacích návrhů bylo načteno velké množství, některé jsou podle jeho slov protichůdné, což bude vyžadovat samostatnou poradu s cílem, aby zmíněná korekce měla racionální tvar. »Je jasné, že po nějaké době fungování je třeba na základě reálných čísel celý systém vyhodnotit a případně ještě s něčím přijít, ale ne v této fázi. Teď jde skutečně o to, aby to mohlo být spuštěno, a to v podobě, za kterou bychom se nemuseli stydět,« dodal Dolejš.

Člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Pokud vládní předloha odolá návrhu na zamítnutí, což je pravděpodobné, občanští demokraté chtějí, aby Sněmovna hlasovala ve finále o výjimce pro každou jednotlivou profesi, které se další vlny zavádění EET mají týkat. Je jich více než 700! Pozměňovací návrhy podali také poslanci Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů. Týkají se mj. zrušení dalších vln zavádění evidence a různých výjimek, třeba na prodej burčáku, vánočních stromků, jmelí, pomlázek, kraslic nebo předvánoční stánkový prodej sladkovodních ryb. Sněmovní rozpočtáři nedávno dali zelenou návrhu Pavla Kováčika (KSČM), aby předvánoční prodejci ryb na náměstích, v ulicích měst či na sídlištích nebyli zahrnuti pod elektronickou evidenci tržeb.

Zástupci některých stran požadují také třeba vynětí lékařských ambulancí z EET nebo výjimky pro podnikatele, kteří nejsou plátci DPH, případně pro živnostníky s ročním obratem do 200 tisíc korun, do půl milionu, případně do 750 tisíc korun. O mnohých návrzích už hlasoval rozpočtový výbor a většinu z nich zamítl. »Rozpočtový výbor podpořil minimum návrhů, je důležité, abychom vylezli ze zákopů a uvažovali racionálně. Argumentem není dnes už ani tak rozpočtový výnos, se kterým se polemizuje, a metodika spočítání rozpočtového výnosu je sporná, ale je důležité vytvořit nějaké stabilní systémové prostředí tak, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že jedni mají výhody a druzí podvádějí,« zdůraznil Dolejš.

Zlevní vodné a stočné po snížení DPH?

»Další prodlužování nepřijetí EET je proti zájmům této země, proti zájmům podnikatelů,« zdůraznila před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle Jana Skopečka (ODS) však EET podnikatelské prostředí nenarovnává, jak tvrdí vláda, ale komplikuje. »Uvrhujete ty nejmenší do zbytečných represí,« prohlásil na adresu vlády a její novely exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Podle Ondřeje Profanta (Piráti) je EET zneužíváním moderních technologií k šikaně vlastních obyvatel.

Část pozměňovacích návrhů se týká daně z přidané hodnoty. Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zařadit do nižších sazeb například biopotraviny, palivové dřevo nebo výstavbu a opravy bytů. Vládní norma posouvá do desetiprocentní sazby DPH mj. stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Rozpočtový výbor už dřív podpořil návrh na snížení DPH na elektronické knihy a audioknihy z 21 na 10 procent (jde o pozměňovací návrh Věry Kovářové ze STAN, který spolupodepisovala i předsedkyně výboru Miloslava Vostrá z KSČM). Jurečka podal i návrhy ke zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 1,5 milionu i na dva miliony korun. Nyní činí jeden milion korun.

Třetí a čtvrtá vlna EET se spustí sedm měsíců poté, co novelu podepíše prezident republiky. Od prosince 2016 musejí elektronicky evidovat tržby hotely, penziony či restaurace, tři měsíce poté začala EET platit pro velkoobchody a maloobchody. Od spuštění EET stát evidoval celkem 9,67 miliardy Kč tržeb od více než 182 tisíc poplatníků.

(ku, jad)