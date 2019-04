Rodí se linka Praha – Hanoj

Na včerejším česko-vietnamském podnikatelském a investičním fóru v Praze bylo uzavřeno několik dohod mezi firmami z obou zemí. Mezi nejzajímavější patří memorandum o porozumění na spolupráci při přípravě přímého letu mezi hlavními městy Prahou a Hanojí.

Podepsali ji zástupci Letiště Praha a Bamboo Airways. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by byl velice rád, kdyby se přímé spojení spustilo do Vánoc. Akce se zúčastnilo přes 100 českých a přes 60 vietnamských firem. Fórum pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně s Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou u příležitosti návštěvy vietnamského premiéra Nguyen Xuan Phuca a členů tamní vlády v ČR. »Při velmi přátelském setkání a jednání poděkoval předseda vlády Vietnamu Česko-vietnamské společnosti za 22 let aktivní práce pro Vietnamce žijící v ČR. Čestný předseda ČVS Marcel Winter poděkoval panu premiérovi za přijetí a seznámil jej se třemi prioritami, které je nutné co možná nejdříve realizovat, a proto o ně naše ČVS aktivně usiluje,« informoval Haló noviny Jiří Hruška, místopředseda Česko-vietnamské společnosti (ČVS).

»Vietnam je obrovský trh. Určitě není náhoda, že americký prezident Donald Trump už dvakrát ve svém funkčním období Vietnam navštívil. Já jsem tam ještě nebyl ani jednou, ale řekl jsem panu premiérovi (Phucovi), že když začne Bamboo Airways létat, že tam rád poletím,« uvedl na fóru Babiš.

Kromě memoranda o možném leteckém spoji podepsali dohodu například také zástupci Lidového výboru provincie Ha Tinh a české společnosti Danvit Express o spolupráci na větrné elektrárně. Smlouvu uzavřely také tuzemská společnost Hamibo a vietnamská VXT Corporation o investici do realitního projektu FUTURA Project v Karlových Varech nebo společnosti Global Consulting Marine a MBLand Corporation o transferu technologií. Dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi podepsali také prezident SP ČR Jaroslav Hanák a předseda Vietnamské obchodní a průmyslové komory Vu Tien Loc.

»Vietnam je druhou nejrychleji se rozvíjející ekonomikou v jihovýchodní Asii. České firmy zde mohou najít mnoho obchodních příležitostí, například v energetice, při rozvoji tamní dopravní infrastruktury nebo ve strojírenství. Velký potenciál také vidíme ve spolupráci obou zemí v aplikovaném výzkumu,« uvedl Hanák.

Jednalo se dále o zlepšení vízové politiky ČR ve Vietnamu a také o posilování tradičního přátelství, »což je však úkolem pro občany obou zemí,« dodal Hruška.

Vedení ČVS ve složení předseda Miloš Kusý, čestný předseda a tiskový mluvčí Marcel Winter, místopředsedové Jiří Hruška a Jaroslav Vítek předalo premiérovi Vietnamu a jeho doprovodu odznaky Česko-vietnamské společnosti.

(mh)