Policie navrhuje obžalovat Babiše

Policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo. Návrh, který nyní posoudí žalobce, se netýká premiérova syna Andreje, stíhaného samostatně.

Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala sdělil, že spisový materiál byl společně s návrhem obviněné obžalovat předložen státnímu zástupci. Po nastudování spisu rozhodne žalobce o podání obžaloby. K takovému kroku přistoupí tehdy, pokud podle něj výsledky policejního vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného člověka před soud. Stíhání může také zastavit či přerušit.

Babiš kritizuje, že se o postupu řízení dozvídá od médií. »Nechápu, jak je možné, že v rámci živé kauzy mají novináři dřív informace než lidi, kterých se to týká. Je to zpolitizované a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot,« uvedl. Spis se podle něj vysílá on-line. Nevidí důvod, aby kvůli kroku policistů jednala koalice.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»KSČM bere rozhodnutí Policie ČR v kauze Čapí hnízdo navrhnout obvinění pro všechny vyšetřované osoby jako vážný krok. Avšak KSČM respektuje právní řád i presumpci neviny. O vznesení obžaloby bude rozhodovat příslušné státní zastupitelství a o případné vině soud. KSČM bude takové rozhodnutí respektovat a je připravena vyvodit z něj, nabyde-li právní moci, důsledky. V současné době prvotně usilujeme o naplnění našich programových bodů a stabilitu České republiky,« uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Koaliční sociální demokraté plánují vyčkat, jak se ke kauze postaví státní zástupce. Babiš nevidí důvod, aby záležitost probírala koalice. Opoziční strany jsou kritické, podle ODS by měl Babiš ve funkci skončit, pokud bude obžalován.

(zku)