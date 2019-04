Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pastrňák nasměroval Boston dvěma góly k důležité výhře

Útočník David Pastrňák se zasloužil v úvodním kole play off NHL dvěma góly o výhru Bostonu 6:4 v Torontu a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu, po kterém je série vyrovnaná 2:2. Vítězství podpořil jednou asistencí David Krejčí. Dallas porazil doma Nashville 5:1 a mezi oběma týmy je stav série po čtyřech zápasech také nerozhodný 2:2. Na pokraji vyřazení je Calgary, které podlehlo na ledě Colorada 2:3 v prodloužení a v sérii prohrává 1:3.

Boston na přelomu první a druhé třetiny ztratil dvoubrankový náskok, ale vrátil mu ho slepenými góly během 95 sekund Pastrňák. Český útočník nejdříve v přečíslení dva na jednoho usměrnil do branky přihrávku Brada Marchanda. Stejný hráč mu připravil o chvíli později v přesilové hře palebnou pozici a havířovský rodák střelou bez přípravy zvýšil na 4:2.

"Ulevilo se mi," přiznal Pastrňák, který si připsal v předchozích třech utkáních jen asistenci. "Tohle je způsob, jak můžu týmu pomoct nejvíce, tak jsem na to soustředil a vytvářel na sebe tlak, abych to prolomil. Je fajn, když začnete hrát dobře," doplnil.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy zařadil Pastrňáka na začátku zápasu do druhé formace ke Krejčímu. "Je to hráč, na kterého spoléháme, že bude dávat góly a že v útoku něco vytvoří. Z nějakého důvodu nebyl předtím ve své nejlepší formě," vysvětlil kouč. "Jsem rád, že se prosadil. Střelci, když nedávají branky, můžou být netrpěliví. Neříkám, že to byl Davidův případ, ale chtěli jsme ho udržet v klidu. To, že dvakrát skóroval, všechny nabilo energií," podotkl.

Zdeno Chára dostal Boston na začátku třetí třetiny střelou od modré čáry do tříbrankového trháku. Dvaačtyřicetiletý Slovák je druhým nejstarším obráncem v historii NHL, který skóroval v play off. Rekord drží Chris Chelios (45 let, 85 dní). "Vždy je plus, když pomůžu nějakým způsobem i v útoku. Ale soustředím se hlavně na to, abych hrál dobře v obraně. To je základ," řekl Chára.

Toronto se ale nevzdalo a i díky Austonu Matthewsovi, který v utkání dvakrát skóroval, snížilo na rozdíl jediné branky. Jistotu druhé výhry získali hosté až v závěrečných sekundách, kdy Krejčí vybojoval v rohu kluziště puk a vyhodil ho z obranného do střední pásma. U kotouče byl nejrychleji Joakim Nordström a trefil prázdnou branku. "Byl to pro nás hodně důležitý zápas, nevyhrává se tady lehce. Jsem moc rád, že se nám to povedlo," oddechl si Pastrňák.

Dallas rozhodl gólovou smrští v úvodních čtrnácti minutách, po kterých vedl i díky třem využitým přesilovým hrám 4:0 a vyhnal brankáře Pekku Rinneho na střídačku.

"Těžko ho můžeme vinit za některý gól, ještě dokonce nějaké šance pochytal. Dostali jsme ho do obtížné situace," zastal se trenér Nashville Peter Laviolette držitele ceny pro nejlepšího brankáře minulé sezony. "Naše oslabení byla v posledních měsících slušná. Vybojovali ale v rozích několikrát puk a sehráli to hezky. To se stává. Rozhodně ale špatný začátek nesouvisel s tím, že bychom nebyli připraveni na zápas," řekl Nick Bonino.

V polovině zápasu zvýšil svou druhou trefou Roope Hintz na 5:0. "Strašně moc jsme chtěli vyhrát. Od začátku jsme nastavili správné tempo a drželi ho," uvedl obránce John Klingberg, který si připsal tři přihrávky. Na triumfu Dallasu se bodově nepodíleli čeští hráči Radek Faksa a Roman Polák, který ale zblokoval osm střel, jasně nejvíc ze všech hráčů na ledě.

Po suverénu základní části Tampě Bay, která už z play off vypadla, je v obtížích i vítěz Západní konference. Přitom se zdálo, že Calgary má zápas pod kontrolou a po trefě Dereka Ryana vedlo ve 47. minutě 2:0. Colorado ale vzápětí snížilo a v závěru vynutil prodloužení Mikko Rantanen, který zápas v čase 70:23 rozhodl.

Před Davidem Rittichem dostal v brance Calgary opět přednost Mike Smith, přestože minule inkasoval šest gólů z 56 střel. Mezi třemi tyčemi ale kanadský klub problém nemá. Sedmatřicetiletý Smith mužstvo držel, v zápase si připsal 49 zásahů.

(čtk)